BPDP Ajak UMKM Perkebunan Lintas Sektor Pamerkan Produk Unggulan di Pemaran INACRAFT

Kehadiran mitra UMKM binaan BPDP dalam kegiatan Pameran INACRAFT bertujuan untuk dapat meningkatkan eksposur produk berbasis komoditas perkebunan. (Istimewa).
JawaPos.com — Produk-produk kreatif berbasis komoditas perkebunan kembali mendapat kesempatan untuk dipamerkan di ajang tingkat nasional. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) kembali memberikan kesmepatan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk berpartisipasi dalam ajang INACRAFT yang berlangsung pada 7–11 Oktober 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta.
“Kehadiran mitra UMKM binaan BPDP dalam kegiatan ini bertujuan untuk dapat meningkatkan eksposur produk berbasis komoditas perkebunan, terutama kelapa sawit, kelapa, dan kakao,” ungkap Helmi Muhansyah, Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP.
Adapun produk yang dihasilkan oleh UMKM tersebut diantaranya produk wastra seperti kain batik, topi lidi, sandal lidi sawit, tas dari lidi kelapa, payung batik, hingga produk craft seperti lampu hias, serta aneka alat dapur dan makan.
Selama kegiatan INACRAFT booth BPDP menghadirkan berbagai kegiatan edukatif dalam bentuk games interaktif bagi pengunjung. Tidak hanya pengenalan produk UMKM secara offline, BPDP juga memperkenalkan produk-produk UMKM berbasis komoditas perkebunan secara online di media sosial.
Keikutsertaan ini menjadi bagian dari upaya BPDP untuk memperkenalkan potensi produk turunan komoditas perkebunan Indonesia sekaligus memperluas akses pasar bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perkebunan.
Melalui partisipasi dalam pameran ini, BPDP terus mendorong pengenalan produk-produk kreatif berbasis komoditas perkebunan, khususnya kelapa sawit, kelapa, dan kakao. Dalam kesempatan ini, BPDP memperkenalkan produk-produk turunan berbasis komoditas perkebunan yang berasal dari UMKM Cambiacraft Indonesia, Smart Batik, Mandiri Handcraft, dan Good Craft.
Lebih lanjut, BPDP terus mendorong pengembangan UMKM perkebunan melalui berbagai upaya fasilitasi dan promosi yang diarahkan pada peningkatan kapasitas usaha, penguatan kualitas produk, serta perluasan akses pemasaran. Dikatakan Helmi Muhansyah, saat ini UMKM perkebunan mitra BPDP tersebar pada 20 provinsi di Indonesia.
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