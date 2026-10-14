Taspen Tanggapi Rencana Penyaluran Dana Pensiun Langsung dari Kas Negara

PT Taspen (Persero) memastikan bahwa informasi gaji pensiunan PNS yang dirapel cair November 2025 tidak benar. (PT Taspen untuk Radar Semarang)
JawaPos.com - PT Taspen (Persero) menyatakan siap menyesuaikan diri dengan rencana pemerintah untuk menyalurkan dana pensiun secara langsung dari Rekening Umum Kas Negara (RKUN).
Namun, Corporate Secretary Taspen Henra menekankan pentingnya menjaga mekanisme verifikasi penerima dan pertanggungjawaban pembayaran pensiun.
"Kami siap-siap saja, mau lewat mana pun. Tetapi, perlu diketahui bahwa ada proses-proses di balik pembayaran itu yang perlu diperhatikan," ujar Henra dalam taklimat media di Jakarta, Rabu (14/10).
Ia menjelaskan bahwa pembayaran pensiun tidak hanya berupa transfer dana kepada penerima, tetapi juga melibatkan serangkaian proses perhitungan dan verifikasi untuk memastikan ketepatan pembayaran.
Selama ini, kata dia, Taspen harus memastikan bahwa penerima masih memenuhi persyaratan, termasuk terkait status perkawinan, perubahan jumlah anggota keluarga, hingga kondisi penerima yang masih hidup.
"Pembayaran pensiun itu bukan hanya transfer, selesai. Di balik layar, sebelum kita menentukan dia berhak atau tidak, ada perhitungan-perhitungan, ada verifikasi," katanya.
Selain itu, ia menyoroti aspek pertanggungjawaban apabila terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran pensiun.
Dalam mekanisme yang berlaku saat ini, Taspen memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atas penyaluran dana pensiun dari Kementerian Keuangan.
Apabila ditemukan pembayaran kepada penerima yang sudah tidak berhak, Taspen berkewajiban melakukan penagihan dan mengembalikan kelebihan dana tersebut ke kas negara.
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