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Rabu, 14 Oktober 2026 | 18.08 WIB

Mudahkan Transaksi Buat Para Pensiunan, Bank Jatim Siapkan Kartu Pintar Elektronis

Ilustrasi sepasang suami istri pensiunan PNS memegang uang pensiun. (Nano Banana) - Image

Ilustrasi sepasang suami istri pensiunan PNS memegang uang pensiun. (Nano Banana)

JawaPos.com - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) terus memperkuat ekosistem layanan keuangan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya di kalangan pensiunan.

Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Jatim.

Kolaborasi ini berfokus pada peluncuran kartu pintar elektronis (e-smart card) bagi anggota PWRI Jatim. Melalui inovasi ini, Kartu Tanda Anggota (KTA) fisik kini diintegrasikan langsung dengan layanan perbankan modern berupa Kartu Debit Bank Jatim berskema co-branding.

Direktur Ritel dan Syariah Bank Jatim Tonny Prasetyo menjelaskan kerja sama ini dirancang untuk memberikan kemudahan, efisiensi, serta nilai tambah bagi para pensiunan dalam mengelola keuangan mereka.

"Kami berharap sinergi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi para anggota, khususnya melalui pemanfaatan layanan keuangan yang terintegrasi dan semakin mudah diakses," ujar Tonny melalui siaran tertulisnya Rabu (14/10).

Editor: Diar Candra
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