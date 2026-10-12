Ekonomi Vietnam Tumbuh Melesat Lebih Kencang dari Indonesia, Ini Sektor Penopangnya

Ilustrasi industri otomotif Vietnam. (Vietnam Briefing)
JawaPos.com - Pertumbuhan ekonomi Vietnam melaju lebih pesat jika dibandingkan dengan Indonesia pada semester I 2026. Perekonomian Vietnam tumbuh 8,18 persen secara tahunan, sedangkan Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 5,45 persen.
Berdasarkan data National Statistics Office (NSO) Vietnam, pertumbuhan ekonomi negara tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 7,63 persen.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I 2026 tumbuh sebesar 5,45 persen menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.
Dengan capaian tersebut, pertumbuhan ekonomi Vietnam unggul 2,73 poin persentase dibandingkan Indonesia. Perbedaan ini memperlihatkan laju ekspansi ekonomi kedua negara yang cukup lebar pada paruh pertama tahun ini.
Dari sisi kuartalan, ekonomi Vietnam tumbuh 8,39 persen secara tahunan pada kuartal II 2026. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kuartal I yang tercatat 7,94 persen.
Sebaliknya, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen pada kuartal II 2026, melambat dari 5,61 persen pada kuartal sebelumnya. Meski demikian, pertumbuhan Indonesia secara kumulatif semester I tetap berada di level 5,45 persen.
Kinerja industri dan konstruksi menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Vietnam. Sektor tersebut tumbuh 9,81 persen pada semester I 2026 dan berkontribusi 47,20 persen terhadap pertumbuhan nilai tambah perekonomian.
Sementara itu, sektor jasa tumbuh 8,09 persen dengan kontribusi 47,14 persen. Adapun sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 3,87 persen, dengan kontribusi 5,66 persen.
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