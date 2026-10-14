Penyaluran Gaji ASN Lewat Koperasi Berpotensi Bikin Gaji Terlambat Cair

Ilustrasi koperasi.
JawaPos.com - Rencana pemerintah menyalurkan gaji aparatur sipil negara (ASN) via Koperasi berpotensi menambah masalah, baik untuk ASN hingga Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Salah satu masalahnya adalah risiko terlambatnya gaji yang seharusnya diterima oleh ASN setiap bulan.
Direktur Riset Bidang Makroekonomi Center of Reform on Economic (Core) Indonesia, Akbar Faisal mengatakan, rencana tersebut tidak memberikan keuntungan bagi siapapun, sebaliknya malah menimbulkan sejumlah masalah.
“Menambah masalah (Penyaluran gaji ASN melalui Koperasi),” ujar Akbar saat ditemui di Kantor Core Indonesia, Jakarta, Rabu (14/10).
Baca Juga:Soal Rencana Pembayaran Gaji ASN Lewat Koperasi, Seskemenkop Sebut Tak Akan Ganggu Fungsi Perbankan
Akbar mengatakan, rencana kebijakan tersebut juga akan menimbulkan risiko tersendiri bagi ASN.
Salah satunya adalah terkait dengan tidak tepatnya waktu penyaluran gaji yang diterima setiap bulannya.
Menurutnya, hal tersebut akan terjadi jika Koperasi belum punya sistem yang teruji untuk menyalurkan gaji bagi ASN di seluruh wilayah Indonesia.
“Kalau sistemnya enggak jalan, berarti gaji PNS bakal telat, enggak dibayarkan dengan baik. Berarti ada risiko bagi PNS yang enggak terima hak dia dengan kelancaran,” ujarnya.
Selain berisiko mengganggu kelancaran pembayaran gaji ASN, Akbar menilai rencana tersebut belum tentu mampu memperkuat keberlangsungan usaha Koperasi.
Menurut dia, pendapatan dari jasa penyaluran gaji tidak cukup untuk menopang operasional koperasi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!
Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan
Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: Rekor Pertemuan Jadi Modal Tuan Rumah
Prediksi Skor Tenerife vs Girona: Tamu Incar Tiga Poin, Tuan Rumah Tertekan
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan di AFC Champions League Elite: Duel Berujung Imbang
TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022