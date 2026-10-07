Rupiah Menguat Dipengaruhi Cadangan Devisa Indonesia yang Tetap Kuat

Karyawan menghitung mata uang asing di di gerai penukaran mata uang asing Dolar Asia di Jakarta, Kamis (4/6/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD) pada penutupan perdagangan Rabu (7/10) bergerak menguat 12 poin atau 0,07 persen menjadi Rp 17.887 per USD dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp 17.899 per USD.
Research and Development Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX), Muhammad Amru Syifa menilai penguatan rupiah dipengaruhi cadangan devisa (cadev) Indonesia yang menunjukkan posisi tetap kuat di USD 146,3 miliar pada September, meski sedikit turun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar USD 146,5 miliar.
“Posisi tersebut masih setara dengan pembiayaan 5,3 bulan impor atau 5,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan. Kondisi ini menjadi sentimen positif karena menunjukkan ruang stabilisasi rupiah masih cukup kuat,” ucapnya dikutip dari Antara di Jakarta.
Dengan kondisi tersebut, lanjutnya, penguatan rupiah hari ini lebih banyak ditopang oleh kombinasi pelemahan dolar AS seiring peningkatan ekspektasi The Fed dapat mengambil sikap lebih dovish dan posisi eksternal Indonesia yang masih terjaga.
Kendati demikian, ruang penguatan tetap berpotensi terbatas karena pasar masih menunggu sinyal dari Federal Open Market Committee (FOMC) Minutes dan perkembangan kebijakan The Fed.
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