Rupiah Melemah Dipengaruhi Ancaman Serangan Militer AS Terhadap Iran

JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD) pada pembukaan perdagangan Kamis (8/10) bergerak melemah 28 poin atau 0,16 persen menjadi Rp 17.915 per USD. Angka ini lebih rendah dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp 17.866 per USD.

Analis Doo Financial Lukman Leong menyatakan pelemahan rupiah dipicu ancaman serangan militer AS terhadap Iran.

“Rupiah ditutup melemah terhadap dolar AS di tengah DXY, yield UST dan harga minyak mentah dunia yang kembali naik oleh ancaman serangan militer AS terhadap Iran,” ucapnya kepada Antara di Jakarta, Kamis.

Mengutip Sputnik, pemerintah AS dilaporkan meminta Departemen Perang menyiapkan sejumlah opsi serangan terhadap Iran menjelang pemilu paruh waktu Kongres pada November.