Beroperasi Serentak Per 15 Oktober, Menko Zulhas Minta Petani Jual Gabah di Kopdes Merah Putih

JawaPos.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mendorong petani menjual gabah melalui Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih (KDKMP) dengan harga per kilogramnya Rp 6.500.

Langkah ini diharapkan memberi kepastian pasar bagi petani sekaligus mengurangi ketergantungan pada tengkulak. Rencananya Kopdes Merah Putih secara serentak akan beroperasi pada Kamis (15/10) mendatang.

“Petani jangan sampai menjual gabah di bawah harga yang ditetapkan pemerintah. Nanti kalau desa itu ada panen, koperasi bisa membeli gabah dengan harga bagus, Rp6.500 per kilogram untuk kemudian diserap Bulog. Dengan begitu, petani memiliki kepastian pasar dan tidak lagi bergantung pada tengkulak,” kata Zulhas saat meninjau kesiapan tiga Kopdes Merah Putih di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah pada Selasa (13/10).

Selain itu, Zulhas menegaskan, kesiapan operasional nantinya tidak cukup diukur dari berdirinya bangunan dan tersedianya sarana. Koperasi juga perlu siap mengelola usaha, menyediakan kebutuhan pokok, menyalurkan barang bersubsidi sesuai ketentuan, dan menghadirkan layanan yang dibutuhkan warga sejak mulai beroperasi.