Dari Sungai ke Pasar, PNM Dampingi Maryati Ubah Eceng Gondok Jadi Kerajinan Bernilai

JawaPos.com – Di sekitar rumah Maryati, eceng gondok tumbuh di sungai dan selama ini lebih banyak dipandang sebagai gulma. Namun, di mata Maryati, tanaman tersebut menyimpan peluang. Ia mengolahnya menjadi beragam kerajinan anyaman, mulai dari tas, keranjang, hingga berbagai produk lainnya yang memiliki nilai jual.

Bermula dari bahan yang mudah ditemukan di lingkungan tempat tinggalnya, Maryati perlahan mengembangkan usaha kerajinan eceng gondok. Kreativitas menjadi modalnya untuk mengubah tanaman yang kerap dianggap tidak bernilai menjadi produk yang dapat digunakan sekaligus memiliki peluang pasar.

Langkah tersebut semakin berkembang setelah Maryati bergabung sebagai nasabah PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Bersama PNM Mekaar, melalui pendampingan usaha yang diterimanya, Maryati mendapatkan dukungan untuk mengembangkan usahanya, termasuk dalam meningkatkan kualitas produk dan memperluas akses pasar.

Kini, kerajinan eceng gondok buatan Maryati telah dipasarkan ke berbagai daerah, termasuk Yogyakarta dan Bali. Dari Tegalwaru, Bekasi, produk yang berawal dari tanaman di sungai tersebut kini telah menjangkau konsumen di luar daerah.

Bagi Maryati, perkembangan tersebut menjadi bukti bahwa peluang usaha dapat ditemukan dari hal-hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

“Awalnya eceng gondok ini saya lihat tumbuh di sekitar rumah. Dari situ saya berpikir bagaimana tanaman ini bisa dimanfaatkan dan menghasilkan. Alhamdulillah, sekarang kerajinan yang saya buat sudah bisa dipasarkan ke luar daerah. Saya ingin terus mengembangkan usaha ini supaya produknya semakin dikenal,” ujar Maryati.

Kisah Maryati menunjukkan bahwa membangun usaha tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Ketika potensi yang ada di sekitar dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda, sesuatu yang sederhana pun dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi.

Hal tersebut sejalan dengan semangat pemberdayaan yang terus dilakukan PNM. Tidak hanya memberikan akses pembiayaan, PNM juga menghadirkan pendampingan agar nasabah dapat mengembangkan kapasitas usaha, meningkatkan kualitas produk, melihat peluang pasar yang lebih luas, dan meningkatkan kemandirian ekonomi.

“Ibu Maryati tidak perlu mencari bahan baku jauh-jauh untuk memulai usahanya. Ia melihat peluang dari apa yang ada di sekelilingnya, lalu mengubah eceng gondok yang selama ini dianggap gulma menjadi produk yang bernilai dan memiliki pasar. Bagi kami, cerita seperti ini menunjukkan bahwa pemberdayaan bukan hanya tentang memberikan akses, tetapi juga tentang membuka ruang agar potensi yang sudah dimiliki nasabah dapat tumbuh menjadi kekuatan ekonomi,” ujar Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (Persero), Kindaris.