IHSG Ditutup Menguat Sepekan, Nilai Kapitalisasi Pasar Ikut Naik

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), tercatat tumbuh positif dalam kurun waktu sepekan sebesar 0,94 persen pada periode 5 hingga 9 oktober 2026.

Pelaksana Harian Sekretaris Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Aulia Noviana Utami Putri, mengatakan data perdagangan saham di BEI selama periode 5—9 Oktober 2026 ditutup pada zona bervariasi.

Ia mengatakan, peningkatan tertinggi dialami oleh rata-rata nilai transaksi harian yaitu sebesar 28,52 persen menjadi Rp 16,23 triliun dari Rp 12,63 triliun pada pekan sebelumnya.

“Kenaikan turut dialami oleh Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 0,94 persen sehingga ditutup pada level 6.093,759 dari posisi 6.036,888 pada pekan sebelumnya,” ujar Aulia dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (11/10).

Aulia mengatakan, kapitalisasi pasar BEI juga mengalami peningkatan sebesar 0,69 persen menjadi Rp 10.701 triliun dari Rp 10.627 triliun pada pekan lalu.

Sedangkan, rata-rata volume transaksi harian BEI pekan ini mengalami perubahan sebesar 7,62 persen menjadi 46,53 miliar lembar saham dari 50,37 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya.

Sementara rata-rata frekuensi transaksi harian mengalami perubahan sebesar 0,27 persen menjadi 1,67 juta kali transaksi dari 1,68 juta kali transaksi pada pekan lalu.