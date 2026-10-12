IHSG Ditutup Melemah Dipicu Naiknya Ketidakpastian Global

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin sore ditutup melemah dipicu oleh meningkatnya ketidakpastian geopolitik dan ekonomi di tingkat global.

IHSG ditutup melemah 157,61 poin atau 2,59 persen ke posisi 6.936,15. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 10,77 poin atau 1,79 persen ke posisi 690,90.

"Sentimen negatif berasal dari ketidakpastian di global yang masih tinggi, harga minyak Brent yang masih bertahan di atas 100 dolar AS per barel, kekhawatiran akan potensi capital outflow di pasar obligasi Indonesia, serta berbagai isu mengenai MSCI," ujar Kepala Riset Phintraco Sekuritas Ratna Lim dalam kajiannya di Jakarta, Senin.

Dari mancanegara, pelaku pasar masih mencermati arah suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed, pergerakan yield US Treasury, serta risiko geopolitik yang memicu volatilitas pasar.

Sementara dari sisi geopolitik, kelompok Houthi di Yaman telah melakukan serangan ke wilayah Arab Saudi, termasuk infrastruktur minyak Aramco serta Lapangan Terbang Antarabangsa King Khalid di Riyadh.

Dari dalam negeri, tekanan terhadap Rupiah dan potensi berlanjutnya net foreign sell (aksi jual investor asing) telah membatasi pergerakan IHSG, yang mana Rupiah ditutup melemah 0,08 persen ke level Rp17,899 per dolar AS.

Dibuka menguat, IHSG bergerak ke teritori negatif hingga penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua IHSG masih betah di zona merah hingga penutupan perdagangan saham.

Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, semua atau sebelas sektor melemah yaitu sektor energi turun paling dalam minus 5,88 persen, diikuti oleh sektor industri dan sektor infrastruktur yang masing-masing turun sebesar 5,20 persen dan 4,72 persen.

Adapun saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu BIKE, TFCO, ZONE, IFSH, dan MINE. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni CCSI, MBSS, MAPB, PTRO, dan CUAN.