Kemenkeu Pangkas Anggaran BGN Rp 38 Triliun, jadi Rp 229 Triliun 

JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu), memangkas anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp 38 triliun dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 268 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Sudarto, mengatakan anggaran BGN yang tercatat di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2026 sebesar Rp 268 triliun. Namun, anggaran tersebut mengalami sejumlah penyesuaian seiring dengan berbagai efisiensi yang dilakukan oleh BGN.

“Kemudian terkait dengan efisiensi BGN, mungkin bisa kami sampaikan bahwa awal tahun DIPA pagu anggaran dari BGN itu adalah 268 triliun. Pagu efektifnya menjadi 229 triliun, artinya sudah sekitar, 38 triliun sudah terjadi efisiensi,” ujar Sudarto dalam Konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (9/10).

Ia mengatakan, pemerintah tetap mendukung berbagai langkah perbaikan yang dilakukan BGN. Menurutnya, fokus pemerintah bukan sekadar menghemat anggaran, melainkan memastikan program yang dijalankan BGN dapat mencapai target dan memberikan hasil sesuai harapan.

“Fokusnya tentunya tidak sekadar efisiensi tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharapkan,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, mengatakan realisasi belanja untuk Program Prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) sampai dengan akhir September 2026 mencapai Rp 153,2 triliun.

Ia mengatakan, realisasi anggaran tersebut telah dinikmati oleh sebanyak 57 juta penerima dan untuk mengoperasikan sebanyak 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).