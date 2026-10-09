Hitungan Menkeu Suahasil, Konsumsi RT Harus Tumbuh di Atas 5,4 Persen Agar PDB 6 Persen

Menteri Keuangan Suahasil Nazara memberikan keterangan pers seusai menggelar pertemuan di Jakarta, Kamis (24/9/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan pemerintah perlu memacu konsumsi rumah tangga hingga di atas 5,4 persen agar Indonesia mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027.
”Kalau untuk mendapatkan 6 persen, maka konsumsi rumah tangga itu harus lebih tinggi dari 5,4 persen pertumbuhannya,” kata Suahasil dikutip Jumat (9/10).
Selain konsumsi rumah tangga, Menkeu menilai belanja pemerintah juga perlu ditingkatkan di atas 5,6 persen. Di sisi lain, investasi menjadi komponen lain yang diandalkan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Maka dari itu, Suahasil menerangkan pemerintah bakal merancang sinergi antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Danantara untuk mendorong pertumbuhan investasi hingga 7 persen.
"Kita berharap bersama Danantara kita desain bagaimana APBN dan Danantara kemudian bersatu, sehingga bisa mendorong pertumbuhan investasi kaliber 7 persen. Ini pekerjaan besar dan membutuhkan yang namanya kita bekerja bersama," ujar dia.
Ia menjelaskan APBN dan Danantara perlu untuk bekerja sama meski memiliki fungsi berbeda. APBN berfungsi mendukung pelayanan publik, pembangunan infrastruktur publik, perlindungan sosial, serta operasional pemerintahan.
Baca Juga:Pekerja dengan Gaji di Bawah Rp 10 Juta Tak lagi Kena PPh 21, Pemerintah juga Kaji Revisi PTKP
Sementara itu, Danantara berperan dalam konsolidasi aset dan investasi yang diharapkan menjadi katalis untuk mendorong aktivitas pelaku usaha dan perekonomian.
"APBN dan Danantara itu seperti 'dua lengannya' negara ini. Lengan APBN bekerja, lengan Danantara bekerja," kata Suahasil.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi
Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis
Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan
Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi
Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan
Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk
Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022