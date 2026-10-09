Dampak Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026,  Aktivitas Ekonomi Lokal Kian Melesat

JawaPos.com – PT Pertamina (Persero) mendukung pengembangan sport tourism melalui Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 untuk memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Ajang balap dunia yang berlangsung pada 9–11 Oktober 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), menjadi momentum bagi pelaku usaha lokal untuk menjangkau lebih banyak pengunjung dan mengembangkan peluang usaha.

Manfaat tersebut tercermin dari pengalaman pelaku usaha kuliner yang merasakan peningkatan penjualan pada penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya.

Menjelang balapan pada akhir pekan, pelaku usaha lokal kembali mempersiapkan kebutuhan operasional untuk menyambut wisatawan dan penggemar balap yang datang ke Lombok.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron mengatakan, dukungan Pertamina terhadap motorsport juga diarahkan untuk memperkuat keterkaitan antara ajang olahraga internasional, pariwisata, dan kegiatan ekonomi masyarakat.

“Pertamina Grand Prix of Indonesia menjadi momentum untuk memperkenalkan Indonesia kepada dunia sekaligus membuka peluang bagi masyarakat lokal. Kehadiran wisatawan dan penggemar balap memberikan ruang bagi usaha yang bergerak di bidang akomodasi, kuliner, travel, rental mobil dan usaha layanan pendukung lainnya berkembang. Kami berharap manfaat ajang ini semakin luas dirasakan masyarakat dan turut memperkuat daya tarik Lombok sebagai destinasi sport tourism, sehingaga perekonomian lokal turut melesat,” ujar Baron.

Salah satu pelaku usaha yang merasakan manfaat tersebut adalah Rumah Makan Sate Rembiga Ibu Hj. Sinnaseh. Nurul, kasir rumah makan tersebut, menyampaikan bahwa penjualan pada kondisi normal dapat mencapai sekitar 1.500 porsi per hari. Berdasarkan pengalamannya, kunjungan pembeli meningkat saat penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia.

“Alhamdulillah omzet selalu naik kalau ada acara Pertamina Grand Prix of Indonesia seperti ini. Kalau bisa dibilang, dari pagi sampai malam ini ramai terus,” ujar Nurul.

Deni, salah satu pekerja di rumah makan tersebut, menceritakan pengalaman pada gelaran tahun lalu, penjualan sate dapat meningkat hingga dua kali lipat dibandingkan hari biasa.