Dukung Kelancaran MotoGP Mandalika, Pertamina Tambah Pasokan BBM 30 Persen 

JawaPos.com - PT Pertamina Patra Niaga bergerak cepat mengamankan pasokan energi menyambut ajang balap bergengsi Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026.

Sebanyak tujuh stasiun pengisian bahan bakar disiagakan di titik-titik krusial untuk menjamin kelancaran mobilitas penonton, official, dan wisatawan di Nusa Tenggara Barat.

Langkah ini difokuskan pada tiga wilayah utama, yakni Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Kota Mataram.

Sejumlah titik pengisian bahan bakar dipastikan beroperasi hingga tengah malam, sementara beberapa titik vital lainnya disiagakan penuh selama 24 jam untuk mengantisipasi lonjakan arus kendaraan di jalur wisata dan akses utama sirkuit.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora menjelaskan, penguatan infrastruktur distribusi ini merupakan komitmen perusahaan dalam memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang memadati Lombok selama perhelatan internasional tersebut berlangsung.

"Pertamina Patra Niaga menyiagakan SPBU di jalur-jalur strategis menuju Mandalika agar masyarakat dan wisatawan dapat memperoleh layanan BBM dengan mudah dan nyaman. Sejumlah SPBU beroperasi hingga 24 jam, khususnya di jalur dengan potensi peningkatan mobilitas," ujar Kitty, Kamis (8/10).

Tambahan Pasokan dan Layanan Terpadu

Selain memperpanjang jam operasional, perusahaan juga melakukan penebalan stok energi secara signifikan. Pasokan BBM di jalur wisata dan akses sirkuit dipastikan meningkat sebesar 20 hingga 30 persen dibanding hari biasa.