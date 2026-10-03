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Dimas Choirul
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 19.14 WIB

Pertamina UMK Academy 2026 Dorong 217 UMK Jatim-Bali-NTB Berdaya Saing

Lewat UMK Academy 2026, Pertamina Dampingi 217 UMK Jatim-Bali-NTB untuk Naik Kelas/(Dok. Pertamina UMK Academy) - Image

Lewat UMK Academy 2026, Pertamina Dampingi 217 UMK Jatim-Bali-NTB untuk Naik Kelas/(Dok. Pertamina UMK Academy)

JawaPos.com – PT Pertamina (Persero) terus mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil (UMK) binaan melalui program Pertamina UMK Academy 2026. 

Kegiatan perdana itu diikuti 217 pelaku UMK dari Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara yang telah lolos kurasi dan seleksi.

Mengusung tema “Energi untuk UMK Maju”, program ini memberikan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha dari berbagai sektor, mulai dari makanan dan minuman, fesyen, kriya, hingga kecantikan dan perawatan tubuh.

Rangkaian pembinaan tahap regional ini dimulai pada Jumat (18/9) lalu melalui Subholding Downstream PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus.

Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, selain menjalankan operasional bisnis sebagai perusahaan energi nasional, Pertamina juga berkontribusi langsung kegiatan yang melibatkan dan berdampak kepada masyarakat, diantaranya melalui program TJSL. 

“Melalui Pertamina UMK Academy 2026, kami memberikan dorongan sesuai semangat ‘Energi untuk UMK Maju’. Penguatan dasar usaha dan pendampingan dari para akselerator diharapkan membantu UMK binaan semakin berdaya saing dan siap naik kelas,” ujar Baron dikutip Sabtu (3/10).

Pertamina UMK Academy pertama kali diinisiasi pada 2020 sebagai bagian dari program TJSL Pertamina. Selama enam tahun, program ini telah mendampingi ribuan UMK melalui pelatihan, tantangan bisnis, praktik pemasaran, coaching, penguatan legalitas dan sertifikasi, serta fasilitasi akses pasar.

Editor: Ilham Safutra
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