Prabowo Resmikan 11 Proyek Hilirisasi di Maluku Utara, Investasi Capai Rp 180 Triliun

JawaPos.com - Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, meresmikan 11 proyek industri hilirisasi dan melepas ekspor perdana baterai kendaraan Listrik di Kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Halmahera Tengah, Maluku Utara.

"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini saya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, meluncurkan ekspor perdana baterai kendaraan listrik dan empat proyek industri yang memasuki tahap komersial," ujar Prabowo dalam peresmian proyek industry hilirisasi baterai di Maluku Utara, Kamis (8/10).

Prabowo mengatakan, empat proyek yang memasuki tahap komersial adalah Blue Sparking Energy, REPT Battero Indonesia, Pioneer Aluminium Industries, dan XCMG Indonesia Manufacturing.

Sedangkan peletakan batu pertama (groundbreaking) tujuh proyek industri baru di kawasan IWIP, yakni Guangqing Nickel Cobalt, Eno Prima Material, Tinci Materials Indonesia, Weda Bay Aluminium, Bintang Karya Aluminium, Flat Solar Energy Indonesia, dan Guangqing Motor Indonesia.

Dari keseluruhan pembangunan industry di kawasan Indonesia timur tersebut membutuhkan nilai investasi mencapai USD 10,2 miliar atau sekitar Rp 180 triliun.

Prabowo menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memberikan kepastian dan perlindungan terhadap investasi yang masuk ke Indonesia. Menurutnya, investasi tersebut menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

"Saya, Presiden Republik Indonesia, mengucapkan selamat kepada semua pihak, kesemua elemen dari dalam dan dari luar negeri, para mitra-mitra kita, mitra-mitra kita yang telah memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama," ucapnya.

Prabowo menilai, berbagai proyek industri yang telah dibangun dalam beberapa tahun terakhir merupakan capaian yang patut dibanggakan. Ia pun berkomitmen pemerintah untuk menjaga kepercayaan investor yang menanamkan modal di Indonesia.