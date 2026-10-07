Tak Cuma Bangun Infrastruktur, Menteri PU Targetkan Kehidupan Rakyat Sumatera Pulih Pasca Bencana

Kondisi alur sungai usai diterjang banjir bandang di Batu Busuk, Padang, Sumatera Barat. (Kurniawan Mas'ud/ PFI Tangerang)

JawaPos.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menargetkan kehidupan masyarakat di Sumatera kembali pulih seperti sediakala pasca dilanda banjir bandang. Selama setahun terakhir, pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur rusak.

Dody mengatakan, pendampingan kepada masyarakat terus dilakukan agar pemulihan kehidupan terus berjalan. Segala kerusakan infrastruktur diperbaikan semaksimal mungkin.

"Akses yang terputus dibuka kembali, jalan dan jembatan dipulihkan, layanan air bersih ditangani, hunian sementara disiapkan, serta fasilitas masyarakat dan pelayanan publik dibangun kembali agar aktivitas warga dapat berjalan lagi," kata Dody, Rabu (7/10).

Menurutnya, pemerintah tidak bisa hanya memperbaiki kerusakan infrastruktur. Aktivitas masyarakat sehari-hari harus kembali seperti sebelum bencana melanda.

"Ketika jalan kembali dilalui, anak-anak bisa kembali bersekolah, warga dapat bekerja, kebutuhan sehari-hari kembali terjangkau, dan keluarga mulai menata hari-harinya," imbuhnya.

Atas dasar itu, pelibatan masyarakat langsung dalam kegiatan sehari-hari perlu dilakukan. Dengan begitu, masyarakat bisa menjalani kegiatan padat karya, mendapat penghasilan hingga membenahi lingkungan tempat tinggal.

"Aceh dan wilayah terdampak lainnya perlahan bangkit. Pekerjaan masih terus berjalan, satu demi satu kebutuhan diselesaikan, agar masyarakat tidak hanya kembali memiliki jalan, air, dan tempat tinggal, tetapi juga kembali memiliki kepastian untuk melanjutkan hidup," pungkas Dody.