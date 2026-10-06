Satgas PKH Selamatkan 6,2 Juta Hektare Hutan, Aset Capai Rp 400 Triliun

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto, menyebut Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah menyelamatkan lebih dari 6,2 hektare kawasan hutan di Indonesia dari berbagai bentuk penyalahgunaan.

Ia mengatakan, penyelamatan yang berhasil dilakukan oleh Satgas PKH sangatlah penting bagi hutan Indonesia yang memiliki nilai ekonomi sangat besar bagi negara.

“Satgas PKH telah menyelamatkan 6,2 juta hektar lebih. Kalau tidak kalian selamatkan, ini hangus ini kekayaannya hilang,” ujar Prabowo di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (6/10).

Prabowo mengatakan, total aset yang berhasil diselamatkan oleh Satgas PKH diperkirakan hampir mencapai Rp 400 triliun.

Menurutnya, dana yang cukup besar tersebut dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Ia mengatakan, dana sebesar Rp400 triliun dapat dialokasikan untuk membangun ribuan rumah bagi rakyat serta memperbaiki ribuan sekolah. Menurutnya, pemerintah telah memperbaiki sekitar 70.000 sekolah sejak 2025 hingga saat ini dengan anggaran sekitar Rp 90 triliun dalam dua tahun terakhir.