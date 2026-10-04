Jangan Ketinggalan! Pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional Tahap 6 Dibuka hingga 14 Oktober

JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional Tahun 2026 Tahap 6 hingga 14 Oktober 2026.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker Darmawansyah mengatakan, program tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan kompetensi sebagai bekal menghadapi dunia kerja.

“Melalui Pelatihan Vokasi Nasional Batch 6, kami ingin membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan kompetensi kerja. Kami berharap pelatihan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai bekal untuk menghadapi kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang,” ujar Darmawansyah, dikutip Minggu (4/10).

Lebih lanjut, ia mengatakan, perubahan kebutuhan dunia kerja menuntut masyarakat untuk terus mengembangkan kompetensi.

“Oleh karena itu, pelatihan vokasi menjadi salah satu upaya untuk membantu masyarakat memperoleh keterampilan yang mendukung kesiapan menghadapi dunia kerja,” ujar Darmawansyah.

Menurutnya, pengembangan keterampilan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat memiliki bekal yang semakin relevan dengan dinamika dunia kerja. Masyarakat diharapkan mengikuti pelatihan secara optimal.

Ia mengajak masyarakat untuk segera mendaftar dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengembangkan kompetensinya.

Sementara itu, pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Tahap 6 berlangsung pada 1–14 Oktober 2026. Setelah pendaftaran berakhir, seleksi peserta dilaksanakan pada 15–21 Oktober 2026.