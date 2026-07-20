Kronologi Dugaan Pelecehan Seksual di Group WA Mahasiswa Vokasi Unesa

JawaPos.com - Dugaan pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan Fakultas Vokasi Universitas Negeri Surabaya (Unesa), tengah menjadi sorotan publik. Modusnya adalah pelecehan verbal di group chat WhatsApp.

Tangkapan layar berisi percakapan group WA yang seksis dan mengobjektifikasi korban pun viral di media sosial. Korban disebut mencapai 26 orang, yang terdiri dari 22 mahasiswi dan 4 tenaga pendidik (dosen).

Adapun terduga pelaku yang dilaporkan berjumlah 6 orang, yakni mahasiswa Fakultas Vokasi berinisial RY, HA, AD, RE, JO, dan DO. Saat ini, pihak kampus telah menonaktitkan mereka dari seluruh aktivitas perkuliahan.

Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Vokasi Unesa, Tegar Eka Pambudi El Akhsan memaparkan kronologi lengkap dugaan pelecehan seksual di kampusnya.

Kasus ini bermula dari adanya laporan awal dari salah satu staf mengenai dugaan tindak pelecehan seksual verbal melalui group komunikasi mahasiswa Fakultas Vokasi pada 1 Juli 2026.

“Pada tanggal 1 Juli, DPM menerima sejumlah bukti pendukung, termasuk identitas pihak yang diduga sebagai korban dan pelaku, serta dokumentasi yang berkaitan dengan data akademik para pihak,” ujarnya, Senin (20/7).

Dari pengakuan salah satu korban, ia sempat diminta oleh salah satu terduga pelaku menggunakan telepon genggam miliknya untuk menghubungi salah satu teman lainnya berinisial S.

Saat membuka ponsel tersebut, korban melihat notifikasi dari grup percakapan berisi kalimat yang diduga tidak pantas. Temuan ini kemudian menjadi awal terungkapnya dugaan kasus tersebut.