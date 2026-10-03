Harga Ayam Tertekan Permintaan MBG, Bapanas Siapkan Subsidi Angkut

JawaPos.com - Komoditas daging ayam ras sepanjang September dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS) kembali menyumbang andil terhadap inflasi nasional.

Ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan permintaan daging ayam ras didorong oleh kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa daerah dan juga faktor harga pakan ternak.

Sebagai antisipasi fluktuasi harga yang berlebihan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) bakal menyiapkan subsidi biaya angkut dari daerah produsen ke daerah yang bukan produsen daging ayam ras yang mengalami fluktuasi harga.

"Jadi begini, ini ada kebutuhan semakin banyak, mungkin dalam bulan-bulan terakhir terjadi kenaikan, tapi masih harga yang wajar, masih di batasnya, tidak secara keseluruhan. Di daerah pun masih banyak yang murah. Hanya tempat-tempat tertentu saja yang mungkin produsen ayamnya kurang," terang Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas Hermawan di Jakarta dikutip pada Sabtu (3/10).

Menurut Hermawan, salah satu kendala yang kerap dihadapi pemerintah daerah dalam upaya stabilisasi harga pangan pokok strategis adalah adanya biaya angkut distribusi dari luar daerahnya. Apalagi jika daerah tersebut bukan daerah sentra produsen.

"(Untuk) angkutan distribusi, kita bisa subsidi dari Bapanas, supaya penyerapan produksi dari tempat produsen yang lebih, bisa menyebar ke seluruh daerah. Bapanas memastikan bahwa mana daerah yang kurang (pasokan) akan disuplai dari daerah-daerah yang produsen. Kita anggaran masih ada," kata Hermawan lagi.

Mengenai perkembangan harga daging ayam sampai saat ini, dalam pemantauan harga Bapanas, per 2 Oktober rerata harga secara nasional berada di Rp 40.961 per kilogram (kg). Ini sebenarnya telah terjadi penurunan 0,62 persen terhadap seminggu sebelumnya yang Rp 41.218 per kg dan menurun 0,82 persen terhadap sebulan sebelumnya yang Rp 41.300 per kg.

Untuk diketahui, komoditas daging ayam ras sempat jatuh pada April 2026 dengan mencatatkan deflasi hingga 6,20 persen. Bulan selanjutnya pada Mei 2026 juga kembali deflasi di angka 3,83 persen. Dampak deflasi tentu saja sangat mempengaruhi peternak unggas dalam negeri.