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Antara
Jumat, 2 Oktober 2026 | 23.44 WIB

Rupiah Menguat Seiring Penurunan Ekspektasi Kenaikan Suku Bunga Fed

Karyawan menunjukkan uang pecahan rupiah dan dolar Amerika Serikat (AS) di gerai penukaran mata uang asing di Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Karyawan menunjukkan uang pecahan rupiah dan dolar Amerika Serikat (AS) di gerai penukaran mata uang asing di Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD) pada penutupan perdagangan Jumat (2/10) bergerak menguat 84 poin atau 0,47 persen menjadi Rp 17.882 per USD dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp 17.966 per USD.

Analis mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi mengatakan penguatan rupiah dipengaruhi penurunan ekspektasi kenaikan suku bunga Federal Reserve (The Fed).

“Data inflasi yang lebih rendah telah menurunkan ekspektasi akan adanya kenaikan suku bunga lagi bulan ini. Pasar kini memperkirakan peluang kenaikan pada bulan Oktober hanya sekitar 26 persen, turun tajam dari 69 persen pada pekan sebelumnya,” ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (2/10) dikutip dari Antara.

Mengutip Xinhua, indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (Personal Consumption Expenditures/PCE) utama AS naik 3,4 persen secara tahunan (year-on-year) pada bulan Agustus. Angka ini berada di bawah perkiraan konsensus sebesar 3,7 persen.

Indeks harga PCE inti AS, yang tidak memasukkan komponen harga pangan dan energi yang fluktuatif, naik 3 persen. Angka tersebut lebih rendah dari ekspektasi kenaikan 3,3 persen dan mencerminkan penurunan dari posisi 3,3 persen pada bulan Juli.

Editor: Diar Candra
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