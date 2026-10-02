Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Dimas Choirul
Jumat, 2 Oktober 2026 | 21.59 WIB

Danantara Dahulukan Merger 4 BUMN Karya, Langkah Strategis untuk Perbaikan Ekonomi

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria, di acara Executive Breakfast Meeting (EBM) seri ke-6 bertajuk 'Dua Tahun Danantara' di Jakarta Selatan, Jumat (2/10). (Dimas Choirul/JawaPos.com) - Image

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria, di acara Executive Breakfast Meeting (EBM) seri ke-6 bertajuk 'Dua Tahun Danantara' di Jakarta Selatan, Jumat (2/10). (Dimas Choirul/JawaPos.com)

JawaPos.com - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mengungkapkan bahwa proses merger sejumlah BUMN tengah berjalan. Di mana BUMN Karya akan didahulukan sebelum perusahaan lain masuk ke tahap restrukturisasi.

Adapun PT PP, PT Adhi Karya, PT Brantas Abipraya, dan PT Nindya Karya, yang akan didahulukan untuk proses merger.

"Ini (empat perusahaan konstruksi) yang paling mudah untuk dilakukan merger-nya," kata Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria, kepada wartawan usai acara Executive Breakfast Meeting (EBM) seri ke-6 bertajuk 'Dua Tahun Danantara' di Jakarta Selatan, Jumat (2/10).

Setelah proses tersebut, Danantara akan menangani perusahaan yang membutuhkan restrukturisasi lebih kompleks.

Dony secara khusus menyebut PT Wijaya Karya dan PT Waskita Karya sebagai perusahaan yang membutuhkan upaya restrukturisasi lebih besar.

"Kalau yang Hutama Karya, mereka relatif sehat ya," ujarnya.

Menurut Dony, langkah yang disiapkan untuk Wika dan Waskita antara lain restrukturisasi, divestasi aset, hingga penurunan utang.

"Jadi hanya Wika, Waskita yang akan menjadi persoalan, karena membutuhkan effort kita untuk melakukan restrukturisasi, divestasi aset mereka, menurunkan utangnya, sisanya akan kita restrukturisasi. Begitu," kata Dony.

Sebelumnya, Danantara menargetkan perampingan BUMN tersisa sekitar 200 perusahaan pada akhir tahun 2026. Dony mengatakan, pemetaan terhadap perusahaan yang masuk dalam proses perampingan tersebut telah dilakukan.

Menurutnya, masing-masing perusahaan akan mendapat perlakuan berbeda sesuai dengan kondisi dan kebutuhan restrukturisasinya.

Editor: Edy Pramana
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Danantara Bakal Rilis Laporan Keuangan Tahun Buku 2025 Bulan ini - Image
Ekonomi

Danantara Bakal Rilis Laporan Keuangan Tahun Buku 2025 Bulan ini

Jumat, 2 Oktober 2026 | 20.45 WIB

Berbeda dengan Danantara, Agrinas Tegaskan Manajer Kopdes Merah Putih Pegawai BUMN Dikontrak 2 Tahun - Image
Nasional

Berbeda dengan Danantara, Agrinas Tegaskan Manajer Kopdes Merah Putih Pegawai BUMN Dikontrak 2 Tahun

Kamis, 24 September 2026 | 03.14 WIB

Danantara Kaji Pengembangan LRT, akan Diskusi dengan Pramono Anung - Image
Bisnis

Danantara Kaji Pengembangan LRT, akan Diskusi dengan Pramono Anung

Rabu, 23 September 2026 | 17.10 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang - Image
1

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

2

Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis

3

Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin

4

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

5

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan

6

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

7

Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah 

8

Prediksi Skor Azerbaijan vs Liechtenstein di Liga Nations UEFA: Milli Menang Tipis Kejar Promosi

9

Prediksi Skor Wales vs Norwegia di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore