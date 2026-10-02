Danantara Dahulukan Merger 4 BUMN Karya, Langkah Strategis untuk Perbaikan Ekonomi

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria, di acara Executive Breakfast Meeting (EBM) seri ke-6 bertajuk 'Dua Tahun Danantara' di Jakarta Selatan, Jumat (2/10). (Dimas Choirul/JawaPos.com)
JawaPos.com - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mengungkapkan bahwa proses merger sejumlah BUMN tengah berjalan. Di mana BUMN Karya akan didahulukan sebelum perusahaan lain masuk ke tahap restrukturisasi.
Adapun PT PP, PT Adhi Karya, PT Brantas Abipraya, dan PT Nindya Karya, yang akan didahulukan untuk proses merger.
"Ini (empat perusahaan konstruksi) yang paling mudah untuk dilakukan merger-nya," kata Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria, kepada wartawan usai acara Executive Breakfast Meeting (EBM) seri ke-6 bertajuk 'Dua Tahun Danantara' di Jakarta Selatan, Jumat (2/10).
Setelah proses tersebut, Danantara akan menangani perusahaan yang membutuhkan restrukturisasi lebih kompleks.
Dony secara khusus menyebut PT Wijaya Karya dan PT Waskita Karya sebagai perusahaan yang membutuhkan upaya restrukturisasi lebih besar.
"Kalau yang Hutama Karya, mereka relatif sehat ya," ujarnya.
Menurut Dony, langkah yang disiapkan untuk Wika dan Waskita antara lain restrukturisasi, divestasi aset, hingga penurunan utang.
"Jadi hanya Wika, Waskita yang akan menjadi persoalan, karena membutuhkan effort kita untuk melakukan restrukturisasi, divestasi aset mereka, menurunkan utangnya, sisanya akan kita restrukturisasi. Begitu," kata Dony.
Sebelumnya, Danantara menargetkan perampingan BUMN tersisa sekitar 200 perusahaan pada akhir tahun 2026. Dony mengatakan, pemetaan terhadap perusahaan yang masuk dalam proses perampingan tersebut telah dilakukan.
Menurutnya, masing-masing perusahaan akan mendapat perlakuan berbeda sesuai dengan kondisi dan kebutuhan restrukturisasinya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang
Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan
Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik
Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah
Prediksi Skor Azerbaijan vs Liechtenstein di Liga Nations UEFA: Milli Menang Tipis Kejar Promosi
Prediksi Skor Wales vs Norwegia di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022