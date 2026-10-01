Dukung Kopdes Merah Putih, Pertamina Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Koper

ILUSTRASI LPG subsidi dan non-subsidi.

JawaPos.com - PT Pertamina Patra Niaga, menyebut telah menyalurkan LPG 3 Kg untuk 958 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) sampai dengan akhir September 2026.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan dukungan tersebut merupakan bagian dari sinergi perseroan dengan pemerintah dalam memperkuat akses dan distribusi energi di tingkat desa dan kelurahan.

Ia mengatakan, berkomitmen untuk mendukung berbagai program pemerintah yang bertujuan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ini sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

“Melalui dukungan terhadap akses dan distribusi energi, kami berharap KDKMP dapat turut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di wilayahnya,” ujar Kitty dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (1/10).

Kitty mengatakan, dukungan melalui LPG 3 Kg menjadi salah satu bentuk kolaborasi Pertamina Patra Niaga dalam mendukung pelaksanaan Kopdes Merah Putih.

Dengan adanya akses terhadap LPG 3 Kg, Kopdes Merah Putih diharapkan dapat turut memperkuat ketersediaan energi bagi masyarakat di wilayahnya dengan tetap mengacu pada ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Pertamina Patra Niaga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait dalam mendukung implementasi program KDKMP.

Sinergi tersebut dilakukan untuk memastikan dukungan terhadap program pemerintah dapat berjalan secara optimal sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Sinergi antara pemerintah, KDKMP, dan Pertamina Patra Niaga merupakan bagian penting dalam memastikan program ini dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

Lanjutnya, Pertamina Patra Niaga akan terus berevaluasi dan memperbaiki serta meningkatkan layanan distribusi energi kepada Kopdes Merah Putih yang siap beroperasi melalui Peningkatan Layanan maupun Penambahan Outlet.

“Kami akan terus mendukung sesuai dengan peran dan kapasitas Pertamina Patra Niaga, khususnya dalam penyediaan dan distribusi energi bagi masyarakat,” ucapnya.