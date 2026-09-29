Bertugas 1 Oktober, Zulhas Beberkan Status Kekaryawanan, Gaji, dan Tugas Manajer Kopdes Merah Putih

JawaPos.com - Pemerintah memastikan manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) akan berstatus pegawai kontrak waktu tertentu (PKWT) selama dua tahun. Mereka akan bernaung di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara

"Kontrak dua tahun, terus jadi pegawai kontrak waktu tertentu (PKWT) selama dua tahun, di bawah PT Agrinas Pangan," ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (29/9).

Zulhas, sapaan Zulkifli Hasan, mengatakan, manajer Kopdes Merah Putih akan menerima gaji di atas Rp 5 juta per bulan. Ia mengatakan, besaran tersebut disesuaikan dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK) di masing-masing daerah.

“Antara Rp 6,8 juta sampai Rp 8,3 juta gajinya. Jadi sesuai dengan tempat jauh dan seterusnya," ujarnya. Zulhas menyebut bahwa besaran Rp 6,8 juta hingga Rp 8,3 juta tersebut sudah mencakup keseluruhan komponen yang diterima manajer Kopdes Merah Putih.