Profil Dradjad Hari Wibowo, Ekonom INDEF yang Ditunjuk jadi Wamenko Perekonomian

JawaPos.com - Ekonom senior Dradjad Hari Wibowo resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Perekonomian di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10).

Dradjad akan mendampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam mengawal kebijakan perekonomian nasional.

Pria kelahiran Surabaya, 20 Mei 1964 ini dikenal sebagai ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).

Sebelum masuk ke pemerintahan, Dradjad memiliki pengalaman panjang di bidang ekonomi, politik, kebijakan publik, hingga tata kelola korporasi.

Latar Belakang Pendidikan Dradjad menempuh pendidikan sarjana di Institut Pertanian Bogor (IPB). Ia kemudian melanjutkan pendidikan magister bidang ekonomi di University of Queensland, Australia, dan menyelesaikan pendidikan doktoral di universitas yang sama.

Ia memperoleh gelar S1 Ekonomi Pertanian pada 1987, S2 Ekonomi pada 1994, dan S3 Filsafat pada 2001 dari University of Queensland.

Karirnya kemudian berkembang di dunia riset dan kebijakan ekonomi nasional.

Dradjad pernah menjabat sebagai Direktur INDEF dan terlibat dalam berbagai kajian mengenai kebijakan ekonomi, perdagangan internasional, pangan, energi, hingga fiskal.

Dradjad juga pernah menjalankan sejumlah tugas sebagai penasihat kebijakan pemerintah.