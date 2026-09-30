Tol Probolinggo-Banyuwangi Segmen Gending-Paiton Resmi Beroperasi, Gratis 14 Hari

JawaPos.com - Ruas Tol Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi (Prosiwangi) segmen Gending-Paiton sepanjang 23,515 km resmi beroperasi Hari ini, Rabu (30/9).

PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (JPB) menyatakan tol ini bisa dilewati secara gratis selama 14 hari ke depan.

“Segmen ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara gratis selama 14 hari dalam masa sosialisasi sebelum diberlakukannya tarif tol,” ujar Direktur Utama PT JPB Adi Prasetyanto dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (30/9).

Adi mengatakan, pengoperasian Jalan Tol Prosiwangi Segmen Gending-Paiton menjadi bagian dari pengembangan konektivitas di kawasan timur Jawa Timur.

Tol ini sekaligus membuka akses yang lebih mudah menuju berbagai destinasi wisata dan kawasan strategis hingga Banyuwangi dan Pelabuhan Ketapang.

Ia menjelaskan, pengoperasian gratis selama 14 hari menjadi bagian dari sosialisasi untuk memperkenalkan akses baru tol kepada masyarakat.

Sekaligus memberikan alternatif akses yang lebih mudah menuju berbagai destinasi wisata di kawasan Probolinggo, Situbondo, dan sekitarnya.

“Kami mengajak masyarakat untuk menikmati akses baru ini sekaligus mengenali jalur dan fasilitas yang tersedia, dengan tetap memperhatikan rambu-rambu dan ketentuan yang berlaku. Termasuk memastikan kesiapan kartu uang elektronik selama melakukan perjalanan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dari sisi kesiapan operasional, Jalan Tol Prosiwangi segmen Gending-Paiton telah melalui Uji Laik Fungsi dan Operasi (ULFO) pada 22-24 Oktober 2025, dengan hasil memenuhi seluruh aspek teknis dan administrasi.