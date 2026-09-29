Manajer Kopdes Merah Putih Muda dan Lajang Ditantang Penempatan di Luar Domisili

JawaPos.com – Penempatan manajer Kopdes Merah Putih salah satunya mempertimbangkan faktor usia dan status pernikahan.

Manajer yang masih muda dan lajang disebut berpeluang untuk ditempatkan di lokasi berbeda dari domisilinya, sebagai bagian dari pengalaman dan tantangan pekerjaan.

"Mungkin yang masih muda-muda atau yang belum berkeluarga akan kita diskusikan untuk bagaimana lokasi-lokasi baru itu menjadi sebuah tantangan atau kesempatan. ," ujar Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota melalui akun Instagram @bung.joaomota, Selasa (29/9).

"Mereka bisa juga mengabdi dan berbuat, belajar terkait dengan bagaimana berhadapan dengan orang dengan budaya yang berbeda," lanjutnya

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Di sisi lain, Joao juga menyebut pihaknya menerima sejumlah manajer dari berbagai daerah yang penempatannya tidak sesuai dengan domisili.

Agrinas pun akan memperjuangkan relokasi para manajer tersebut kepada Kementerian Koperasi (Kemenkop).

"Kita hari ini kedatangan beberapa manajer dari berbagai daerah yang mereka penempatannya tidak sesuai dengan daerah di mana mereka domisili, sehingga mereka berharap bisa dilakukan relokasi," kata Joao.

Menurut dia, relokasi akan diupayakan bagi manajer yang telah menerima dan menandatangani offering yang diberikan.

Penempatan juga akan mempertimbangkan kondisi koperasi di desa asal masing-masing manajer.