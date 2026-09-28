Kemenkop Tunggu Pengisian Surat Penawaran Manajer Kopdes Putih Hingga Senin Malam

Pekerja melayani pembeli di gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang telah beroperasi di Gedawang, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (31/3/2026). (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)
JawaPos.com - Kementerian Koperasi (Kemenkop) memastikan manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang belum menandatangani surat penawaran (offering letter) tidak otomatis gugur.
Sekretaris Kementerian Koperasi (Kemenkop) Ahmad Zabadi mengatakan, Kemenkop masih menunggu pengisian offering letter hingga batas akhir, yakni Senin (28/9) malam.
Dalam kesempatan itu Ahmad Zabadi menyebut bahwa Pemerintah dan Agrinas belum memastikan kelanjutan nasib bagi calon manajer Koperasi Merah Putih yang belum menandatangani surat penawaran atau tidak bersedia dalam penempatan. Apakah mereka gugur otomatis atau tidak.
"Kita ikuti aja nanti. Nanti akan ada update berikutnya," ujar Ahmad dalam konferensi pers di Kantor Kemenkop, Jakarta, Senin (28/9).
Pemerintah akan terlebih dahulu melihat hasil akhir proses pengisian offering letter sebelum menentukan langkah selanjutnya. "Nanti kemudian kita akan ambil beberapa langkah-langkah yang diperlukan," ucapnya.
Dia mengklaim hingga saat ini sudah 85 persen dari manajer Koperasi Merah Putih sudah menyetujui penempatan yang telah ditetapkan. Jumlah tersebut merupakan persentase dari 28.621 manajer Koperasi desa Merah Putih yang telah melakukan serangkaian tahapan.
“Alhamdulillah, sampai sejauh ini sudah lebih dari 85 persen dari seluruh talent manajer yang ditempatkan ini sudah mengisi kesediaannya pada penempatan yang sudah ditetapkan,” ujarnya.
Sisa dari manajer tersebut saat ini masih sedang berproses. Belum tercapainya 100 persen pengisian kesediaan penempatan, Ahmad Zabadi mengklaim karena waktu yang cukup pendek.
Untuk diketahui, jumlah pendaftar manajer Koperasi Merah Putih sekitar 639.000 orang. Setelah proses seleksi, jumlah manajer yang terpilih mencapai lebih dari 28.000 orang.
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