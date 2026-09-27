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Antara
Minggu, 27 September 2026 | 23.45 WIB

Perkuat Industri Halal, Kemenperin Buka Peluang Jenama Lokal Mendunia

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita. (Istimewa) - Image

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita. (Istimewa)

JawaPos.com - Industri halal Indonesia memiliki peluang besar untuk terus berkembang dan memperluas akses pasar global.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperluas kolaborasi untuk memperkuat ekosistem industri halal nasional sekaligus meningkatkan daya saing pelaku usaha untuk menembus pasar global.

”Pengembangan industri halal tidak dapat dilakukan secara parsial. Kita membutuhkan ekosistem yang menghubungkan industri, kawasan, pembiayaan, rantai pasok, teknologi, hingga akses pasar,” ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dilansir dari Antara.

”Karena itu, kolaborasi dengan sektor keuangan dan mitra internasional menjadi bagian penting dalam memperkuat daya saing industri halal Indonesia,” sambung dia.

Kemenperin terus memperkuat ekosistem industri halal melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha, fasilitasi sertifikasi, penguatan rantai pasok, serta peningkatan kualitas dan inovasi produk.

Menurut menperin, penguatan tersebut menjadi semakin relevan menjelang pemberlakuan Wajib Halal pada 18 Oktober 2026.

Bagi pelaku industri, termasuk generasi muda yang sedang membangun usaha, lanjut dia, aspek halal dapat dipersiapkan sejak awal sebagai bagian dari pembangunan produk yang berkualitas dan memiliki daya saing di pasar.

Dengan penguatan ekosistem, kualitas produk, inovasi, serta strategi brand yang tepat, industri halal Indonesia memiliki pondasi untuk memperluas akses pasar dan memperkenalkan produk Indonesia kepada konsumen global.

”Indonesia memiliki dua kekuatan sekaligus, yaitu pasar domestik yang besar dan basis industri yang terus berkembang. Inilah modal yang perlu kita manfaatkan agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen produk halal, tetapi semakin kuat sebagai produsen dan berperan penting dalam rantai pasok halal dunia,” tutur Agus Gumiwang Kartasasmita.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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