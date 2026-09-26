Dukung Siswa Belajar, Pertamina NRE Hadirkan Energi Surya & Air Bersih di SD Gunung Bayu Simalungun

JawaPos.com – Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) menghadirkan fasilitas energi surya, sumber air bersih, dan sanitasi melalui program Sekolah Energi Berdikari (SEB) yang diserahterimakan kepada SDN 091686 Gunung Bayu Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara pada Kamis, (24/9).

Bantuan tersebut meliputi pemasangan PLTS berkapasitas 2,8 kWp dengan baterai 5 kWh, sumur bor, serta renovasi toilet sekolah.

Serahterima bantuan secara simbolis disampaikan oleh Arief Mulizar, Sr Officer PNRE kepada Kepala Sekolah SDN 091686, Jelita Tampubolon. Arif menyampaikan bahwa sebelumnya, sekolah tersebut tidak memiliki sumber air yang layak selama hampir 15 tahun.

“PLTS yang dipasang Pertamina NRE dimanfaatkan untuk mendukung operasional pompa air sumur bor sekaligus memenuhi kebutuhan listrik sekolah. Program SEB di SDN 091686 Gunung Bayu memberikan manfaat bagi 85 siswa dan 15 guru, serta diproyeksikan menghasilkan efisiensi biaya listrik sekitar Rp5,182 juta per tahun dan potensi reduksi emisi sebesar 3.192 kg CO₂e per tahun,” tutur Arif.

Kepala Sekolah SDN 091686 Gunung Bayu, Jelita Tampubolon, mengatakan bantuan tersebut menjawab kebutuhan dasar yang selama ini dihadapi sekolah.

“Sebelumnya kami tidak mempunyai listrik dan sudah hampir 15 tahun tidak mempunyai sumber air. Dengan adanya PLTS dan sumur bor dari Pertamina, sekarang kami sudah dapat menggunakan listrik dan memiliki sumber air untuk kebutuhan warga sekolah. Kamar mandi yang sebelumnya rusak dan tidak layak digunakan juga sudah dapat difungsikan kembali. Kami sangat berterima kasih kepada Pertamina NRE,” ujar Jelita.

Sementara itu ditempat terpisah, Susanto August Satria, Manager Corporate Communication & Stakeholder Relation Pertamina NRE mengatakan program SEB merupakan bagian dari komitmen Pertamina NRE dalam menghadirkan manfaat energi baru dan terbarukan sekaligus mendukung kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

“Pertamina NRE berkomitmen untuk terus menghadirkan manfaat energi baru dan terbarukan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Melalui Sekolah Energi Berdikari, kami tidak hanya menyediakan infrastruktur energi bersih, tetapi juga memastikan masyarakat penerima manfaat memiliki pemahaman untuk memanfaatkan dan menjaga aset tersebut secara berkelanjutan,” ujar Satria.

Selain pemasangan fasilitas, Pertamina NRE memberikan edukasi kepada warga sekolah mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan PLTS, termasuk pengenalan pengoperasian sistem Solar PV off-grid. Edukasi tersebut ditujukan agar warga sekolah dapat mengoperasikan dan merawat fasilitas secara tepat sehingga manfaat aset dapat berlangsung secara berkelanjutan.