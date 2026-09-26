Pertamina Raih The Best Service Quality Management Team & Best Agent Digital Email Publik

JawaPos.com – PT Pertamina (Persero) meraih tiga penghargaan dalam ajang The Best Contact Center Indonesia 2026. Pertamina memperoleh predikat Silver pada kategori The Best Service Quality Management Team (Small), serta predikat Silver dan Bronze pada kategori The Best Agent Digital Email Publik.

Pertamina mengoptimalkan peran perwira (pekerja) dalam memberikan layanan informasi memenuhi kebutuhan masyarakat, diantaranya kanal email yang menghantarkan The Best Agent Digital Email Publik, predikat Silver diraih oleh Robiat Ul Auliah, sedangkan predikat Bronze diraih oleh Tony Dwi Kuswara. Keduanya merupakan Customer Relation Officer (CRO) Pertamina yang bertugas melayani informasi melalui email publik.

Pertamina juga meraih kategori kelompok The Best Service Quality Management Team sebagai wujud komitmen memberikan layanan informasi yang berkualitas kepada masyarakat. Pada kategori ini, peserta diwakilkan team layanan informasi publik lain yakni Dahlia dan Della Evriliana.

Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan penghargaan tersebut merupakan energi untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat.

“Pertamina terus berupaya memberikan layanan terbaik untuk masyarakat. Setiap pertanyaan dan masukan yang disampaikan masyarakat perlu ditangani dengan cermat, jelas dan akurat sehingga dapat mitigasi maraknya disinformasi ataupun hoax. Kami mengapresiasi dedikasi tim serta para insan Pertamina yang telah menghadirkan layanan terbaik melalui kanal email publik,” ujar Baron.

Menurut Baron, kualitas layanan informasi dibangun melalui kerja sama tim, pengelolaan proses yang baik, dan kemampuan petugas dalam merespons kebutuhan masyarakat. Karena itu, Pertamina terus mendorong peningkatan kompetensi perwira Pertamina dan evaluasi layanan secara berkelanjutan.