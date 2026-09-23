Pertamina Geothermal Mulai Pengeboran Sumur Kedua untuk PLTP Lumut Balai Unit 3

JawaPos.com - PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) Area Lumut Balai resmi memulai pengeboran sumur kedua LMB-19.4 guna mendukung pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lumut Balai Unit 3 berkapasitas 55 megawatt (MW).

Pengeboran di wilayah kerja perusahaan dengan kode IDX PGEO ini dilakukan dengan menggunakan rig (unit mesin pengeboran) GDAP#123.

"Proyek ini menjadi bagian penting dari upaya PGE memperkuat kontribusi panas bumi di Sumatera, terlebih pada momentum satu abad pengembangan panas bumi nasional," ucap Direktur Utama PGE Ahmad Yani, dikutip, Rabu (23/9).

Pengeboran sumur kedua ini merupakan kelanjutan dari tajak (spud-in) sumur eksplorasi pertama pada Juli 2026.

Tajak perdana PLTP Lumut Balai Unit 3 dilakukan di sumur LMB 19-3 di Desa Babatan, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, juga menggunakan rig GDAP#123, dengan kedalaman 2.500 meter.

Proyek yang berlokasi di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Lumut Balai, Sumatera Selatan, ini ditargetkan beroperasi secara penuh (commissioning operation date/COD) pada 2030.

Ahmad Yani menyampaikan bahwa momentum satu abad panas bumi nasional ini menjadi pengingat bagi pihaknya untuk terus mempercepat pengembangan, salah satunya melalui PLTP Lumut Balai Unit 3.

Proyek ini disebut menjadi wujud nyata komitmen PGE menjawab kebutuhan listrik yang terus meningkat, khususnya di Sumatera Selatan, sekaligus melanjutkan capaian unit 2 yang telah beroperasi lebih dulu.