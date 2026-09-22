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Dimas Choirul
Rabu, 23 September 2026 | 04.15 WIB

Pertamina Patra Niaga Gandeng KPK Perkuat Tata Kelola Pasokan Energi

Pertamina Patra Niaga Gandeng KPK Perkuat Tata Kelola Pasokan Energi/(Istimewa). - Image

Pertamina Patra Niaga Gandeng KPK Perkuat Tata Kelola Pasokan Energi/(Istimewa).

JawaPos.com – Pertamina Patra Niaga memperkuat langkah pengamanan pasokan BBM dan LPG dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini dilakukan di tengah dinamika geopolitik global yang turut berdampak pada rantai pasok energi, termasuk ketersediaan minyak mentah (crude oil) dan produk energi di pasar global.

Pertamina Patra Niaga terus menyiapkan berbagai alternatif pengamanan pasokan secara cepat dan terukur.

Di saat yang sama, perusahaan memastikan setiap keputusan strategis tetap dilakukan dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Sebagai bagian dari langkah preventif tersebut, Pertamina Patra Niaga melakukan konsultasi dengan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK.

Konsultasi ini dilakukan untuk memperkuat perspektif pencegahan dalam proses pengambilan keputusan, khususnya ketika perusahaan menghadapi kondisi pasokan yang membutuhkan respons cepat dan adaptif.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menegaskan bahwa kondisi luar biasa tidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan tata kelola.

Menurutnya situasinya boleh extraordinary, tetapi governance harus tetap kuat. Justru ketika urgensinya semakin tinggi, kontrol dan tata kelola harus semakin kuat.

"Kami harus bergerak cepat menjaga ketahanan energi, namun setiap keputusan tetap harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, terdokumentasi, dapat ditelusuri, dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Mars Ega.

Beliau menmbahkan bahwa konsultasi merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk memastikan langkah pengamanan pasokan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian sekaligus memiliki mekanisme pengendalian yang memadai.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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