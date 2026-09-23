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Dimas Choirul
Rabu, 23 September 2026 | 23.26 WIB

Marugame Udon Kaliurang Gunakan CNG, Gagas Perkuat Layanan Energi untuk Pelanggan Usaha

PT Gagas Energi Indonesia (Gagas), sebagai bagian dari Subholding Gas Pertamina, terus memperluas pemanfaatan gas bumi melalui skema Compressed Natural Gas (CNG) point-to-point bagi pelaku usaha di Yogyakarta. (Istimewa). - Image

PT Gagas Energi Indonesia (Gagas), sebagai bagian dari Subholding Gas Pertamina, terus memperluas pemanfaatan gas bumi melalui skema Compressed Natural Gas (CNG) point-to-point bagi pelaku usaha di Yogyakarta. (Istimewa).

JawaPos.com – PT Gagas Energi Indonesia (Gagas), sebagai bagian dari Subholding Gas Pertamina, terus memperluas pemanfaatan gas bumi melalui skema Compressed Natural Gas (CNG) point-to-point bagi pelaku usaha di Yogyakarta.

Seiring bertambahnya pelanggan, Gagas juga memperkuat layanan dan pendampingan untuk memastikan pemanfaatan gas bumi berjalan aman, andal, dan sesuai kebutuhan operasional pelanggan.

Salah satu pelanggan baru yang memanfaatkan CNG adalah Marugame Udon Kaliurang, Yogyakarta. Penggunaan CNG di outlet tersebut telah berjalan sekitar dua bulan dan saat ini memasuki tahap awal penyesuaian operasional.

Supervisor Marugame Udon Kaliurang Yogyakarta, Dedi Sugianto, mengatakan penggunaan CNG merupakan pengalaman baru bagi outletnya. Pemanfaatan gas bumi dilakukan atas rekomendasi kantor pusat sebagai salah satu alternatif energi untuk mendukung kebutuhan operasional yang lebih efisien.

“Pemakaian CNG di outlet kami sudah berjalan sekitar dua bulan dan saat ini masih dalam tahap penyesuaian. Sejak awal penggunaan, kami mendapat pendampingan dari Gagas sehingga lebih mudah beradaptasi. Api yang dihasilkan juga stabil dan lebih biru,” ujar Dedi.

Saat ini, Marugame Udon Kaliurang menggunakan sekitar 1.000 m³ gas bumi per bulan yang dipasok melalui tujuh CNG cylinder. Selain keandalan pasokan, dukungan teknis dan pemeliharaan menjadi bagian dari layanan yang diterima pelanggan.

Dedi mengatakan pelayanan dari Gagas menjadi salah satu hal yang membedakan penggunaan CNG dengan energi sebelumnya. "Kalau energi sebelumnya tidak ada servis dan perawatan. Dengan CNG, instalasi dan perawatan didampingi Gagas, jadi kami lebih mudah dalam penggunaannya," ujarnya.

Area Head Gagas Jawa Tengah Bagian Utara, Miranti Dyah Pramesti, menjelaskan bahwa pendampingan pada tahap awal penggunaan menjadi bagian penting dalam memastikan pelanggan dapat memanfaatkan CNG sesuai kebutuhan operasionalnya.

“Marugame Udon merupakan pelanggan baru CNG Gagas. Kami berkomitmen memberikan pendampingan dan pelayanan secara optimal sejak awal penggunaan. Kami ingin memastikan pelanggan merasa nyaman menggunakan gas bumi dan mendapatkan dukungan yang dibutuhkan dalam kegiatan operasionalnya,” ujar Miranti.

Dukungan kepada pelanggan diberikan melalui layanan terintegrasi, mulai dari instalasi dan penyesuaian peralatan, monitoring pasokan, refill, cleaning, hingga maintenance. Gagas juga melakukan pengecekan secara berkala untuk memastikan instalasi dan ketersediaan pasokan tetap mendukung kenyamanan dan kebutuhan operasional pelanggan.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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