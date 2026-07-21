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Antara
Selasa, 21 Juli 2026 | 19.36 WIB

Tim PGN Tak Deteksi Ada Gas Metana dalam Insiden Ledakan di Perumahan Grand Polonia Medan

Tim SAR Gabungan mengevakuasi korban ledakan di Perumahan Grand Polonia, Medan, Sumut, pada Senin (20/7). (Basarnas) - Image

Tim SAR Gabungan mengevakuasi korban ledakan di Perumahan Grand Polonia, Medan, Sumut, pada Senin (20/7). (Basarnas)

JawaPos.com - PT PGN (Persero) Tbk menurunkan tim teknis dan tanggap darurat guna menangani insiden dugaan ledakan, yang terjadi di salah satu rumah warga di Jalan Grand Polonia, Medan, Sumatera Utara, Senin (20/7). Area Head PGN Medan Agus Kurniawan, mengatakan, pihaknya menyampaikan rasa prihatin yang mendalam kepada para korban yang terdampak atas insiden tersebut.

Ia menyampaikan prioritas utama PGN saat ini adalah mengamankan lokasi dengan menurunkan tim teknis dan tanggap darurat untuk menutup penyaluran gas dan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi jaringan pipa gas untuk memastikan keselamatan masyarakat di sekitar area kejadian.

"Berdasarkan hasil deteksi gas yang dilakukan oleh tim PGN yang disaksikan pihak eksternal berwenang pada malam di lokasi kejadian, termasuk di area lantai 1 maupun lantai 2 rumah terkait, menunjukkan angka 0 ppm atau tidak terdeteksi adanya kandungan gas metana (gas bumi) di area kejadian," ujarnya.

Namun demikian, lanjutnya, penyebab pasti dari insiden tersebut tetap akan menunggu hasil investigasi resmi dari aparat berwenang. 

"Kami terus berkoordinasi intensif dengan aparat dan pihak berwenang setempat guna memastikan penanganan di lapangan berjalan dengan baik dan memantau perkembangan situasi serta akan memberikan pembaruan informasi lebih lanjut," sebut Agus.

Editor: Estu Suryowati
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