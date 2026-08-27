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Antara
Jumat, 28 Agustus 2026 | 04.49 WIB

Kementan Siapkan Strategi Atasi Kekeringan, Kaposkowil Satgas PRR Aceh Bakal Kebut Realisasi Program

Ilustrasi irigasi pertanian. (Antara) - Image

Ilustrasi irigasi pertanian. (Antara)

JawaPos.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah telah menyiapkan strategi dalam menghadapi kekeringan lahan akibat fenomena El Nino, guna menjaga produktivitas pertanian.

Amran mengatakan, pemerintah telah mengantisipasi dampak kekeringan sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui berbagai program penguatan sektor pertanian di seluruh Indonesia.

”Itu menghadapi kekeringan lahan pertanian sudah diantisipasi sejak awal. Kan kita sudah antisipasi sejak pemerintahan Prabowo-Gibran,” kata Mentan dilansir dari Antara, Kamis (27/8).

Dia menyebutkan berbagai langkah strategis yang disiapkan pemerintah menghadapi kekeringan melalui irigasi, pompanisasi, embung, dan benih tahan kering untuk menjaga produksi pangan nasional.

”Kan kita sudah ada irigasi, ada pompanisasi, ada embung, kemudian ada benih tahan kekeringan, kemudian ada cetak sawah, optimalisasi rawa,” ujar Amran.

Strategi tersebut dilakukan dengan mempercepat pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi agar pasokan air menuju lahan pertanian tetap terjaga selama musim kemarau berlangsung di sentra produksi pangan.

Pemerintah juga memperluas program pompanisasi untuk membantu petani memperoleh pasokan air dari sumber terdekat sehingga aktivitas tanam dan produktivitas lahan tetap berjalan secara optimal.

Selain itu, pembangunan embung terus dilakukan sebagai cadangan air bagi kawasan pertanian yang rawan kekeringan sehingga petani memiliki sumber air ketika curah hujan menurun.

Kementerian Pertanian (Kementan) juga menyediakan benih padi tahan kekeringan agar tanaman tetap mampu berproduksi meskipun menghadapi kondisi cuaca yang lebih kering dibandingkan musim normal.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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