Penempatan SAL Rp 200 Triliun Dana Pemerintah di Bank Himbara Dilanjutkan hingga Juli 2027

JawaPos.com - Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyampaikan kebijakan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) milik pemerintah dari bank sentral ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tetap dilanjutkan sampai dengan Juli 2027.

“Intinya, akhir tahun tetap sampai dengan Rp 200 triliun dan diperpanjang sampai dengan Juli tahun depan,” ujar Juda dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2026 di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (18/9).

Juda Agung menyampaikan, Kementerian Keuangan secara rutin berkomunikasi dengan Bank Indonesia terkait kebijakan tersebut. Komunikasi terkait SAL juga dilakukan ke Himbara.

Kebijakan SAL yang tetap berlanjut hingga Juli 2027, kata dia, masih konsisten dengan apa yang sudah dikomunikasikan oleh Kementerian Keuangan kepada pemangku kepentingan terkait.

Lebih lanjut, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto menyampaikan bahwa saat ini, penempatan dana SAL di perbankan sudah mencapai Rp 299 triliun.

“Jadi, ini nyaris Rp 300 triliun, untuk kebijakan ke depan, ini akan tetap dijaga yang Rp 200 triliun sebagaimana tadi sudah disampaikan untuk terus ditempatkan di perbankan sampai dengan Juli tahun depan,” kata Prima, sapaan akrabnya.

Prima mengingatkan, bahwa penempatan dana SAL tersebut bersifat sementara. Apabila pada saat dana tersebut dibutuhkan untuk belanja, maka pemerintah membuka peluang penarikan dana tersebut.

Meskipun demikian, ia menjamin ketika pemerintah perlu melakukan penarikan, Kementerian Keuangan akan terus melakukan komunikasi dengan perbankan, sehingga tidak terjadi gap atau lag antara dana yang tersedia di bank dengan yang ditarik oleh pemerintah.