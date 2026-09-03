Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Kamis, 3 September 2026 | 22.25 WIB

Menkeu Purbaya Yakin Anggaran Makan Bergizi Gratis 2026 Bisa Ditekan di Bawah Rp 200 Triliun

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa . (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, meyakini anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026 berpotensi dapat ditekan menjadi dibawah Rp 200 triliun.

Ia menjelaskan, efisiensi anggaran untuk MBG dapat dilakukan setelah adanya diskusi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono beberapa waktu lalu.

“Tapi saya bicara dengan ketua MBG yang baru, Kepala Badan MBG yang baru, sepertinya bisa dibuat lebih efisien lagi di bawah Rp 200 an triliun,” ujar Purbaya dalam diskusi INDEF, Jakarta, Kamis (3/9).

Purbaya mengatakan, anggaran untuk MBG pada tahun 2026 telah mengalami penyesuaian sebanyak 2 kali. Ia menyebut, MBG pada awalnya dianggarkan sebesar Rp 330 triliun, kemudian disesuaikan sebanyak dua kali menjadi masing-masing sebesar Rp 260 triliun dan Rp 240 triliun.

Ia menyebut, untuk tahun 2027 MBG dianggarkan sebesar Rp 240 triliun. Namun, ia memastikan bahwa anggaran tersebut dapat ditekan kembali melalui adanya efisiensi dan pemakaian teknologi.

“Tahun depan juga dianggarkan Rp 240 triliun. Tapi saya yakin bisa ditekan ke bawah dengan efisiensi dan pemakaian teknologi,” ujarnya.

Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efisien, Kementerian Keuangan turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan MBG di daerah.

Ia menjelaskan, pegawai Kementerian Keuangan di daerah akan melakukan pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara bergilir.

Editor: Kuswandi
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Menkeu Purbaya Tegaskan Tak Ada Tax Amnesty: Mending Rapikan Tax Collection! - Image
Ekonomi

Menkeu Purbaya Tegaskan Tak Ada Tax Amnesty: Mending Rapikan Tax Collection!

Kamis, 3 September 2026 | 22.09 WIB

Menkeu Purbaya Sebut Coretax Mampu Dongkrak Penerimaan Negara Hingga 40 Persen! - Image
Ekonomi

Menkeu Purbaya Sebut Coretax Mampu Dongkrak Penerimaan Negara Hingga 40 Persen!

Kamis, 3 September 2026 | 21.37 WIB

Menkeu Kumpulkan Analis Ekonomi, Bahas Arah Kebijakan Fiskal 2027 dan APBN - Image
Ekonomi

Menkeu Kumpulkan Analis Ekonomi, Bahas Arah Kebijakan Fiskal 2027 dan APBN

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15.24 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!

2

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

3

Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

6

Profil Matheus Lagoa! Legenda dan Kapten Anapolis, Puzzle Terakhir Persebaya Surabaya

7

Prediksi Skor West Ham vs Wolverhampton, Kemenangan Perdana atau Lanjutkan Tren Positif

8

Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?

9

Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore