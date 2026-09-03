Menkeu Purbaya Yakin Anggaran Makan Bergizi Gratis 2026 Bisa Ditekan di Bawah Rp 200 Triliun

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa . (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, meyakini anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026 berpotensi dapat ditekan menjadi dibawah Rp 200 triliun.

Ia menjelaskan, efisiensi anggaran untuk MBG dapat dilakukan setelah adanya diskusi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono beberapa waktu lalu.

“Tapi saya bicara dengan ketua MBG yang baru, Kepala Badan MBG yang baru, sepertinya bisa dibuat lebih efisien lagi di bawah Rp 200 an triliun,” ujar Purbaya dalam diskusi INDEF, Jakarta, Kamis (3/9).

Purbaya mengatakan, anggaran untuk MBG pada tahun 2026 telah mengalami penyesuaian sebanyak 2 kali. Ia menyebut, MBG pada awalnya dianggarkan sebesar Rp 330 triliun, kemudian disesuaikan sebanyak dua kali menjadi masing-masing sebesar Rp 260 triliun dan Rp 240 triliun.

Ia menyebut, untuk tahun 2027 MBG dianggarkan sebesar Rp 240 triliun. Namun, ia memastikan bahwa anggaran tersebut dapat ditekan kembali melalui adanya efisiensi dan pemakaian teknologi.

“Tahun depan juga dianggarkan Rp 240 triliun. Tapi saya yakin bisa ditekan ke bawah dengan efisiensi dan pemakaian teknologi,” ujarnya.

Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efisien, Kementerian Keuangan turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan MBG di daerah.