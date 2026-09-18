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Ryandi Zahdomo
Sabtu, 19 September 2026 | 03.36 WIB

AirNav Indonesia Buka Lowongan Kerja 2026: Cek 7 Posisi dan Syaratnya

Petugas operasional Air Traffic Control, bertugas di AirNav Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (18/3/2026). (Riana Setiawan/Jawa Pos) - Image

Petugas operasional Air Traffic Control, bertugas di AirNav Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (18/3/2026). (Riana Setiawan/Jawa Pos)

JawaPos.com - Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI) atau AirNav Indonesia resmi membuka rekrutmen karyawan untuk tahun 2026.

Pendaftaran secara online akan dibuka selama delapan hari, mulai 22 hingga 30 September 2026.

EVP of Corporate Secretary AirNav Indonesia Hermana Soegijantoro menuturkan, rekrutmen ini ditujukan bagi putra-putri terbaik bangsa untuk memperkuat operasional dan pelayanan navigasi udara di seluruh wilayah Indonesia.

"Melalui rekrutmen ini, AirNav Indonesia membuka ruang bagi talenta Indonesia untuk menjadi bagian dari insan AirNav Indonesia sekaligus berkontribusi dalam menjaga keselamatan dan mendukung kelancaran pelayanan navigasi penerbangan di wilayah Indonesia," ujar Hermana, Jumat (18/9).

Daftar Posisi dan Kualifikasi Khusus

AirNav Indonesia menyediakan tujuh formasi jabatan yang mencakup bidang teknis penerbangan hingga staf administrasi penunjang.

Setiap posisi memiliki persyaratan latar belakang pendidikan serta sertifikasi bahasa Inggris atau lisensi khusus:

1. Teknisi Telekomunikasi

- Lulusan D.IV/D.III Teknik Telekomunikasi dan Navigasi Udara (TNU).

- Wajib memiliki lisensi dan rating

Editor: Estu Suryowati
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