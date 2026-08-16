Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Minggu, 16 Agustus 2026 | 22.30 WIB

Tower Navigasi Retak Kena Gempa NTT, AirNav Jamin Evakuasi Udara Tak Terhenti

Tim SAR bersama TNI menangani gempa di NTT. (Antara) - Image

Tim SAR bersama TNI menangani gempa di NTT. (Antara)

JawaPos.com - Sejumlah tower navigasi di bandara yang ada di Nusa Tenggara Timur (NTT) retak terdampak gempa.

Meski demikian, AirNav Indonesia memastikan seluruh pelayanan navigasi penerbangan di wilayah NTT dan sekitarnya tetap berjalan optimal pasca gempa bumi. 

Kepastian ini disampaikan guna menjamin kelancaran jalur udara untuk proses evakuasi warga serta penanganan darurat kemanusiaan.

Direktur Utama AirNav Indonesia, Avirianto Suratno menegaskan bahwa penanganan dampak gempa dilakukan di bawah koordinasi penuh dengan Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.

"Berdasarkan laporan terakhir yang kami himpun, dampak gempa terhadap fasilitas AirNav Indonesia antara lain terdapat di Unit Bajawa, Unit Ruteng, Cabang Pembantu Ende, Unit Maumere, serta Cabang Pembantu Labuan Bajo," ujar Avirianto dalam keterangan resminya, Minggu (16/8).

Sejumlah Tower Retak, Operasional Dialihkan ke Area Aman

Kerusakan akibat guncangan gempa teridentifikasi berupa keretakan dan kerusakan fisik pada beberapa bagian bangunan tower navigasi.

Kendati demikian, fasilitas AirNav di Kupang, Waingapu, Tambolaka, hingga Denpasar dipastikan dalam kondisi aman berdasarkan pemantauan sementara.

Manajemen menegaskan prioritas utama saat ini adalah kelangsungan penerbangan dengan tetap mematuhi standar keselamatan tertinggi.

Langkah antisipasi langsung dijalankan melalui pemeriksaan menyeluruh serta penerapan prosedur darurat di lokasi yang aman.

"Alhamdulillah, seluruh personel AirNav Indonesia di wilayah terdampak dilaporkan dalam kondisi selamat. Secara internal, keamanan dan keselamatan pegawai juga menjadi salah satu prioritas manajemen," tambah Avirianto.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Cepat Pulihkan Akses Imbas Gempa NTT, Penanganan Darurat Dipastikan Tak Terhambat - Image
Nasional

Cepat Pulihkan Akses Imbas Gempa NTT, Penanganan Darurat Dipastikan Tak Terhambat

Minggu, 16 Agustus 2026 | 22.27 WIB

Nyaris 10.000 Orang Mengungsi Akibat Gempa NTT, Tersebar hingga Sulsel - Image
Nasional

Nyaris 10.000 Orang Mengungsi Akibat Gempa NTT, Tersebar hingga Sulsel

Minggu, 16 Agustus 2026 | 19.02 WIB

Prabowo Kirim 50.000 Paket Sembako untuk Korban Gempa NTT, Minta Pejabat Turun ke Lokasi Terdampak - Image
Nasional

Prabowo Kirim 50.000 Paket Sembako untuk Korban Gempa NTT, Minta Pejabat Turun ke Lokasi Terdampak

Minggu, 16 Agustus 2026 | 19.02 WIB

Terpopuler

Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan - Image
1

Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan

2

Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan

3

Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026

4

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Pembangunan Gereja di Citraland Surabaya Ditolak Warga, Ternyata karena salah soal Perizinannya

9

Jadwal Siaran Langsung Sabah FC vs Persib Bandung di Dewata Challenge Series 2026: Live di Indosiar

10

5 Weton Aras Kembang yang Bisa Memikat Lawan Jenis karena Kharismatik danMempesona Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore