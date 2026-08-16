Tower Navigasi Retak Kena Gempa NTT, AirNav Jamin Evakuasi Udara Tak Terhenti

Tim SAR bersama TNI menangani gempa di NTT. (Antara)
JawaPos.com - Sejumlah tower navigasi di bandara yang ada di Nusa Tenggara Timur (NTT) retak terdampak gempa.
Meski demikian, AirNav Indonesia memastikan seluruh pelayanan navigasi penerbangan di wilayah NTT dan sekitarnya tetap berjalan optimal pasca gempa bumi.
Kepastian ini disampaikan guna menjamin kelancaran jalur udara untuk proses evakuasi warga serta penanganan darurat kemanusiaan.
Direktur Utama AirNav Indonesia, Avirianto Suratno menegaskan bahwa penanganan dampak gempa dilakukan di bawah koordinasi penuh dengan Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.
"Berdasarkan laporan terakhir yang kami himpun, dampak gempa terhadap fasilitas AirNav Indonesia antara lain terdapat di Unit Bajawa, Unit Ruteng, Cabang Pembantu Ende, Unit Maumere, serta Cabang Pembantu Labuan Bajo," ujar Avirianto dalam keterangan resminya, Minggu (16/8).
Kerusakan akibat guncangan gempa teridentifikasi berupa keretakan dan kerusakan fisik pada beberapa bagian bangunan tower navigasi.
Kendati demikian, fasilitas AirNav di Kupang, Waingapu, Tambolaka, hingga Denpasar dipastikan dalam kondisi aman berdasarkan pemantauan sementara.
Manajemen menegaskan prioritas utama saat ini adalah kelangsungan penerbangan dengan tetap mematuhi standar keselamatan tertinggi.
Langkah antisipasi langsung dijalankan melalui pemeriksaan menyeluruh serta penerapan prosedur darurat di lokasi yang aman.
"Alhamdulillah, seluruh personel AirNav Indonesia di wilayah terdampak dilaporkan dalam kondisi selamat. Secara internal, keamanan dan keselamatan pegawai juga menjadi salah satu prioritas manajemen," tambah Avirianto.
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Jawa Pos
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