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Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 7 September 2026 | 21.07 WIB

5 Zodiak yang Diprediksi Mendapatkan Pekerjaan di September Ini, Jenjang Karir Semakin Jelas Terliha

Ilustrasi seseorang yang sedang duduk/Magnific - Image

Ilustrasi seseorang yang sedang duduk/Magnific

JawaPos.com - September 2026 membawa kombinasi energi yang kompleks. Mulai dari hubungan kemitraan,perkembangan karir, negosiasi, koneksi, dan juga peluang. 

Terutama bagi kelima zodiak ini. Mereka diprediksi dapat mengalami perkembangan profesional, pendapatan, pengakuan, jaringan, dan jenjang karir yang menjanjikan.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman economictimes pada (07/09) berikut zodiak yang akan mengalami babak baru dalam perjalanan profesionalnya pada September ini.  

Bulan September akan menyambut taurus dengan pondasi profesional yang lebih kuat. Mereka yang selama beberapa tahun terakhir telah menngembangkan keterampilan, mengambil tanggung jawab tambahan, atau tetap berkomitmen meskipun kontribusi mereka belum banyak mendapatkan pengakuan.

Bulan ini dapat membawa visibilitas yang lebih besar melalui jaringan profesional, senior, organisasi yang sebelumnya mengabaikan kontribusi mereka.

Bulan ini akan membawa gemini kepada tanggungjawab baru, pertemuan penting, atau proyek yang membuat mereka berada di hadapan orang-orang berpengaruh.

 Hasil pekerjaan mereka dapat muncul, saat gemini mampu membuktikan bahwa mereka berhasil menangani tanggung jawab besar.

Libra bisa menjadi salah satu zodiak yang mendapatkan keuntungan karir terbesar pada bulan September ini. Bagi libra yang selama ini merasa tidak terlihat di tempat kerja, September dapat membawa perubahan yang menyenangkan.

 Bagi libra yang selama ini merasa tidak terlihat di tempat kerja, September dapat membawa perubahan besar.

Scorpio mungkin akan mengalami transformasi karir yang lebih tenang. Bulan September ini mendukung scorpio melalui hubungannya dengan peluang dan pertumbuhan jangka panjang.

Editor: Hanny Suwindari
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