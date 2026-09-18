Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Jumat, 18 September 2026 | 18.17 WIB

Harga Emas Antam di Pegadaian Meroket Hingga Rp 26 Ribu Pada Jumat Ini

Ilustrasi emas batangan. (Istimewa) - Image

Ilustrasi emas batangan. (Istimewa)

JawaPos.com - Harga emas Antam pada situs Pegadaian dipatok pada harga Rp 2.663.000 pada perdagangan Jumat (18/9). Harga tersebut naik Rp 26 ribu jika dibandingkan dengan perdagangan Kamis (17/9) sebesar Rp 2.637.000 per gram.

Mengutip laman resmi Pegadaian harga emas Antam dengan ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol dengan harga Rp 1.383.000. Sedangkan dengan ukuran 2 gram dibanderol dengan harga Rp 5.264.000.

Sedangkan harga emas Antam dengan ukuran 10 gram tercatat seharga Rp 26.111.000. Lalu emas dengan ukuran 50 gram dibanderol Rp 130.220.000.

Sementara itu, untuk harga emas pada Galeri24 untuk ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol seharga Rp 1.347.000. Sedangkan untuk ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp 2.569.000.

Sedangkan harga emas UBS pada ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp 2.594.000. Kemudian untuk emas dengan ukuran 0,5 gram dihargai sebesar Rp 1.402.000.

Harga Emas Antam Sewaktu-Waktu Bisa Berubah

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp 6.000, Cek Daftar Lengkap Antam, Galeri24 dan UBS - Image
Ekonomi

Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp 6.000, Cek Daftar Lengkap Antam, Galeri24 dan UBS

Kamis, 17 September 2026 | 18.49 WIB

Turun Rp 26 Ribu! Cek Rincian Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri24 di Pegadaian Hari Ini - Image
Ekonomi

Turun Rp 26 Ribu! Cek Rincian Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri24 di Pegadaian Hari Ini

Jumat, 11 September 2026 | 18.12 WIB

5 Shio yang Diprediksi Bertabur Emas dan Permata pada September 2026, Rezeki Makin Luas! - Image
Zodiak

5 Shio yang Diprediksi Bertabur Emas dan Permata pada September 2026, Rezeki Makin Luas!

Jumat, 18 September 2026 | 13.00 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park - Image
1

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

4

Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah

5

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao: Duel Tim Papan Tengah LaLiga Berpotensi Berlangsung Ketat

6

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

7

Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu

8

Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion

9

Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras

10

Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore