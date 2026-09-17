Anggaran MBG Terserap 63,89 Persen per September 2026, Sisa Rp 79 Triliun sampai Akhir Tahun

JawaPos.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp 139,77 triliun atau 63,89 persen dari pagu tersedia sebesar Rp 218,77 triliun hingga 16 September 2026.

Dari pagu tersebut, masih terdapat Rp 79 triliun yang belum terealisasi untuk mendukung penyaluran MBG hingga akhir tahun.

“Realisasi anggaran Program MBG sampai 16 September 2026 telah mencapai Rp 139,77 triliun atau 63,89 persen dari pagu Rp 218,77 triliun. Pada saat yang sama, kami terus melakukan pembenahan tata kelola agar pelaksanaan program semakin tepat sasaran dan kualitas layanannya tetap terjaga,” ujar Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Kamis (17/9).

Anggaran MBG tersebut merupakan bagian dari pagu anggaran BGN Tahun Anggaran 2026 yang telah melalui proses penajaman belanja.

Sebelum penajaman, total pagu anggaran BGN sebesar Rp 268 triliun, yang terdiri atas Program Pemenuhan Gizi Nasional sebesar Rp 255,83 triliun dan Dukungan Manajemen sebesar Rp 12,17 triliun. Setelah penajaman belanja, total pagu BGN menjadi Rp 229,75 triliun, dengan alokasi Program Pemenuhan Gizi Nasional sebesar Rp 221,30 triliun dan Dukungan Manajemen sebesar Rp 8,45 triliun.

Dari total anggaran Program Pemenuhan Gizi Nasional sebesar Rp 221,30 triliun, sebanyak Rp 218,77 triliun atau 98,86 persen dialokasikan untuk anggaran MBG, sedangkan Rp 2,53 triliun atau 1,14 persen dialokasikan untuk kegiatan teknis non-MBG pemenuhan gizi.

Sementara itu, anggaran Dukungan Manajemen sebesar Rp 8,45 triliun atau 3,68 persen terdiri atas gaji dan tunjangan sebesar Rp 7,19 triliun, operasional dan pemeliharaan kantor sebesar Rp 494,48 miliar, serta dukungan manajemen non-operasional sebesar Rp762,86 miliar.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran BGN sampai dengan 16 September 2026 mencapai 63,83 persen, atau sebesar Rp 143,04 triliun dari total pagu Rp 229,75 triliun. Dari angka tersebut, realisasi Program Pemenuhan Gizi Nasional mencapai 63,89 persen, sedangkan Program Dukungan Manajemen mencapai 60,71 persen.