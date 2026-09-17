Pasokan Minyak Arab Saudi Bertambah, Harga Minyak Dunia Menurun

Ilustrasi kapal melewati Selat Hormuz (Al-Jazeera)
Melansir Investing pada pukul 07.30 WIB, kontrak berjangka minyak mentah Brent turun 0,63 poin atau 0,60 persen ke level USD 104,95 per barel. Angka itu lebih rendah jika dibandingkan dengan perdagangan Rabu (16/9) pagi sebesar USD 108,21 per barel.
Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat turun 0,95 poin atau 0,93 persen ke level USD 101,46 per barel. Angka itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan perdagangan Rabu (16/9) pagi sebesar USD 104,91 per barel.
Dilansir Reuters, langkah Arab Saudi meredakan sebagian kekhawatiran mengenai gangguan pasokan minyak dari Timur Tengah. Selain itu, harga minyak tertekan oleh penurunan persediaan minyak mentah Amerika Serikat (AS) yang lebih kecil dari perkiraan.
Adapun, Arab Saudi menawarkan tambahan pengiriman minyak mentah kepada penyuling Asia melalui transfer antarkapal di lepas pelabuhan Sohar, Oman. Hal itu didapat dari sumber yang mengetahui masalah tersebut. Pasokan tambahan tersebut sedikit mengurangi dampak gangguan terhadap pasokan global setelah serangan terhadap jaringan pipa East-West Arab Saudi menuju Laut Merah.
"Berita mengenai Arab Saudi yang mengekspor minyak dari kawasan Teluk menunjukkan bahwa kekhawatiran terhadap gangguan yang lebih besar mulai mereda," kata analis UBS Giovanni Staunovo.
Sebelumnya, Arab Saudi menghentikan sementara pemuatan minyak di Pelabuhan Yanbu menyusul serangan terhadap pipa minyak East-West yang menuju Laut Merah. Kondisi pada Pelabuhan Yanbu memicu kekhawatiran pasokan, ditambah keputusan Arab Saudi memangkas pengiriman minyak ke Eropa.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!
Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022