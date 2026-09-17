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Djati Waluyo
Kamis, 17 September 2026 | 14.55 WIB

Pasokan Minyak Arab Saudi Bertambah, Harga Minyak Dunia Menurun

Ilustrasi kapal melewati Selat Hormuz (Al-Jazeera) - Image

Ilustrasi kapal melewati Selat Hormuz (Al-Jazeera)

Melansir Investing pada pukul 07.30 WIB, kontrak berjangka minyak mentah Brent turun 0,63 poin atau 0,60 persen ke level USD 104,95 per barel. Angka itu lebih rendah jika dibandingkan dengan perdagangan Rabu (16/9) pagi sebesar USD 108,21 per barel.

Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat turun 0,95 poin atau 0,93 persen ke level USD 101,46 per barel. Angka itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan perdagangan Rabu (16/9) pagi sebesar USD 104,91 per barel.

Dilansir Reuters, langkah Arab Saudi meredakan sebagian kekhawatiran mengenai gangguan pasokan minyak dari Timur Tengah. Selain itu, harga minyak tertekan oleh penurunan persediaan minyak mentah Amerika Serikat (AS) yang lebih kecil dari perkiraan.

Adapun, Arab Saudi menawarkan tambahan pengiriman minyak mentah kepada penyuling Asia melalui transfer antarkapal di lepas pelabuhan Sohar, Oman. Hal itu didapat dari sumber yang mengetahui masalah tersebut. Pasokan tambahan tersebut sedikit mengurangi dampak gangguan terhadap pasokan global setelah serangan terhadap jaringan pipa East-West Arab Saudi menuju Laut Merah.

"Berita mengenai Arab Saudi yang mengekspor minyak dari kawasan Teluk menunjukkan bahwa kekhawatiran terhadap gangguan yang lebih besar mulai mereda," kata analis UBS Giovanni Staunovo.

Sebelumnya, Arab Saudi menghentikan sementara pemuatan minyak di Pelabuhan Yanbu menyusul serangan terhadap pipa minyak East-West yang menuju Laut Merah. Kondisi pada Pelabuhan Yanbu memicu kekhawatiran pasokan, ditambah keputusan Arab Saudi memangkas pengiriman minyak ke Eropa.

Editor: Diar Candra
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