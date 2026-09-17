Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Kamis, 17 September 2026 | 14.23 WIB

Rupiah Berpotensi Melemah, Tertekan Suku Bunga The Fed dan Data ULN

Karyawan menunjukkan uang pecahan rupiah dan dolar Amerika Serikat (AS) di gerai penukaran mata uang asing di Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Karyawan menunjukkan uang pecahan rupiah dan dolar Amerika Serikat (AS) di gerai penukaran mata uang asing di Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS diperkirakan akan kembali melemah pada perdagangan Kamis (17/9), setelah ditutup melemah 2 poin menjadi Rp 17.696 per USD pada perdagangan Rabu (16/9).

Tekanan Suku Bunga The Fed menjadi salah satu faktor membuat nilai tukar Rupiah kembali terkoreksi.

Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan pergerakan rupiah pada hari ini akan dipengaruhi oleh sentimen luar dalam dan luar negeri.

"Untuk perdagangan (16/9) mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp.17.690-Rp.17.750,” ujar Ibrahim keterangan yang diterima, Kamis (17/9).

Ibrahim mengatakan pelaku pasar masih akan mencermati perkembangan kebijakan moneter Amerika Serikat.

Perhatian akan tertuju pada proyeksi ekonomi The Fed terbaru serta komentar Ketua The Fed, Kevin Warsh, mengenai arah kebijakan suku bunga.

Berdasarkan perangkat CME FedWatch, pasar kini memperhitungkan peluang hampir 92,4 persen bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga sebesar seperempat poin persen, dalam pertemuan kebijakan September.

"Perhatian akan tertuju pada proyeksi ekonomi The Fed terbaru serta komentar Ketua The Fed, Kevin Warsh, mengenai arah kebijakan suku bunga.," ujarnya.

Ibrahim mengatakan, dari dalam negeri, sentimen datang dari perkembangan utang luar negeri (ULN)Indonesia.

Bank Indonesia melaporkan posisi ULN Indonesia mencapai USD 453,4 miliar pada Juli 2026 atau sekitar Rp 8.211,8 triliun dengan asumsi kurs JISDOR 30 Juli 2026 sebesar Rp 18.058 per dollar AS.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Rupiah Tertekan Harga Minyak Dunia, Potensi Melemah ke Level Rp 17.650 Hari Ini - Image
Ekonomi

Rupiah Tertekan Harga Minyak Dunia, Potensi Melemah ke Level Rp 17.650 Hari Ini

Senin, 14 September 2026 | 14.19 WIB

Prediksi Rupiah Pekan Ini: Dolar AS Menguat, Rupiah Berpotensi Melemah - Image
Ekonomi

Prediksi Rupiah Pekan Ini: Dolar AS Menguat, Rupiah Berpotensi Melemah

Minggu, 13 September 2026 | 16.33 WIB

2 Sentimen Pengaruhi Rupiah Melemah ke Rp 17.590 terhadap Dolar AS Hari Ini - Image
Ekonomi

2 Sentimen Pengaruhi Rupiah Melemah ke Rp 17.590 terhadap Dolar AS Hari Ini

Jumat, 11 September 2026 | 14.22 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris - Image
1

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

4

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

5

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

7

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

8

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!

9

Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit

10

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore