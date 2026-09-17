Rupiah Berpotensi Melemah, Tertekan Suku Bunga The Fed dan Data ULN

JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS diperkirakan akan kembali melemah pada perdagangan Kamis (17/9), setelah ditutup melemah 2 poin menjadi Rp 17.696 per USD pada perdagangan Rabu (16/9).

Tekanan Suku Bunga The Fed menjadi salah satu faktor membuat nilai tukar Rupiah kembali terkoreksi.

Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan pergerakan rupiah pada hari ini akan dipengaruhi oleh sentimen luar dalam dan luar negeri.

"Untuk perdagangan (16/9) mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp.17.690-Rp.17.750,” ujar Ibrahim keterangan yang diterima, Kamis (17/9).

Ibrahim mengatakan pelaku pasar masih akan mencermati perkembangan kebijakan moneter Amerika Serikat.

Perhatian akan tertuju pada proyeksi ekonomi The Fed terbaru serta komentar Ketua The Fed, Kevin Warsh, mengenai arah kebijakan suku bunga.

Berdasarkan perangkat CME FedWatch, pasar kini memperhitungkan peluang hampir 92,4 persen bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga sebesar seperempat poin persen, dalam pertemuan kebijakan September.

"Perhatian akan tertuju pada proyeksi ekonomi The Fed terbaru serta komentar Ketua The Fed, Kevin Warsh, mengenai arah kebijakan suku bunga.," ujarnya.

Ibrahim mengatakan, dari dalam negeri, sentimen datang dari perkembangan utang luar negeri (ULN)Indonesia.