Bukan Harga Kedelai, Ini yang Paling Dikhawatirkan Pengrajin Tahu dan Tempe

JawaPos.com - Harga kedelai di tingkat pengrajin tahu tempe berada di kisaran Rp 11.100-Rp 11.600 per kilogram.

Tapi ketersediaan pasokan justru menjadi perhatian pelaku usaha tahu dan tempe.

Bagi pengrajin, kedelai yang tersedia secara konsisten menentukan apakah produksi harian bisa berjalan normal.

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Kekhawatiran tersebut muncul di tengah dinamika harga kedelai di sejumlah daerah.

Namun, perbedaan harga antarwilayah tak serta-merta menunjukkan adanya kenaikan harga secara nasional.

Biaya transportasi, distribusi, kondisi geografis, akses logistik hingga gangguan tertentu di daerah dapat membuat harga yang diterima pengrajin berbeda.

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Dengan produksi tahu dan tempe yang berlangsung setiap hari, persoalan pasokan menjadi penting.

Ketika kedelai tersedia, pengrajin dapat memperkirakan kebutuhan bahan baku, menghitung modal dan menentukan volume produksi.