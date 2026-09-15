Terseret Kasus HGB: Saham Summarecon Anjlok 13,25 Persen, Ini 3 Kawasannya yang Ramai di Jabodetabek

Kpk benarkan Presdir PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhu turut terjaring OTT ATR/BPN.
JawaPos.com - Nama Summarecon jadi perbincangan masyarakat usai operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor.
Dalam OTT terdapat satu nama pimpinan dari perusahaan pengembang properti yang cukup tersohor tersebut. Adapun Direktur SMRA Adrianto Pitojo Adhi masuk salah satu dari 17 orang yang diamankan oleh KPK.
Akibat adanya kasus tersebut membuat saham PT Summarecon Agung Tbk terkoreksi cukup dalam pada perdagangan saham Selasa, (15/9). Saham berkode SMRA ini ditutup anjlok sebesar 13,25 persen menjadi Rp 288 per saham.
Adapun total frekuensi perdagangan saham 8.877 kali dengan volume perdagangan saham 1.867.385 saham dengan nilai transaksi harian sebesar Rp 56,2 miliar.
Tawarkan Hunian dan Sejumlah Fasilitas
Pengembang properti yang telah membangun sejumlah kawasan terpadu di sejumlah wilayah di Indonesia tersebut tidak hanya menawarkan hunian, tetapi juga pusat perbelanjaan, area komersial, perkantoran hingga fasilitas pendidikan dan hiburan.
Di kawasan Jabodetabek, beberapa nama Summarecon yang paling dikenal antara lain Summarecon Kelapa Gading, Summarecon Serpong, dan Summarecon Bekasi.
Ketiganya berkembang menjadi kawasan dengan aktivitas masyarakat yang cukup padat. Bahkan, aktivitas di sejumlah kawasan tidak hanya berasal dari penghuni, tetapi juga masyarakat dari luar kawasan yang datang untuk bekerja, berbelanja, kuliner hingga menikmati berbagai fasilitas hiburan.
1. Summarecon Kelapa Gading
Summarecon Kelapa Gading menjadi salah satu kawasan yang paling awal dikembangkan oleh Summarecon. Kawasan yang berada di Jakarta Utara dan menjadi cikal bakal pengembangan kota terpadu Summarecon. Pengembangan kawasan tersebut dimulai dari visi membangun kawasan hunian yang dilengkapi berbagai fasilitas pendukung.
Seiring perkembangan kawasan, Kelapa Gading tidak hanya dikenal sebagai area permukiman. Kawasan tersebut berkembang menjadi salah satu pusat bisnis, perdagangan, kuliner dan gaya hidup di Jakarta Utara.
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