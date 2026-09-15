Summarecon Punya 3 Kawasan di Jabodetabek, Sahamnya Anjlok 13,25 Persen Setelah Kasus HGB

Para tersangka OTT KPK di ATR/ BPN menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (15/9/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Nama Summarecon jadi perbincangan masyarakat usai operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor.
Dalam OTT terdapat satu nama pimpinan dari perusahaan pengembang properti yang cukup tersohor tersebut. Adapun Direktur SMRA Adrianto Pitojo Adhi masuk salah satu dari 17 orang yang diamankan oleh KPK.
Akibat adanya kasus tersebut membuat saham PT Summarecon Agung Tbk terkoreksi cukup dalam pada perdagangan saham Selasa, (15/9). Saham berkode SMRA ini ditutup anjlok sebesar 13,25 persen menjadi Rp 288 per saham.
Adapun total frekuensi perdagangan saham 8.877 kali dengan volume perdagangan saham 1.867.385 saham dengan nilai transaksi harian sebesar Rp 56,2 miliar.
Tawarkan Hunian dan Sejumlah Fasilitas
Pengembang properti yang telah membangun sejumlah kawasan terpadu di sejumlah wilayah di Indonesia tersebut tidak hanya menawarkan hunian, tetapi juga pusat perbelanjaan, area komersial, perkantoran hingga fasilitas pendidikan dan hiburan.
Di kawasan Jabodetabek, beberapa nama Summarecon yang paling dikenal antara lain Summarecon Kelapa Gading, Summarecon Serpong, dan Summarecon Bekasi.
Ketiganya berkembang menjadi kawasan dengan aktivitas masyarakat yang cukup padat. Bahkan, aktivitas di sejumlah kawasan tidak hanya berasal dari penghuni, tetapi juga masyarakat dari luar kawasan yang datang untuk bekerja, berbelanja, kuliner hingga menikmati berbagai fasilitas hiburan.
1. Summarecon Kelapa Gading
Summarecon Kelapa Gading menjadi salah satu kawasan yang paling awal dikembangkan oleh Summarecon. Kawasan yang berada di Jakarta Utara dan menjadi cikal bakal pengembangan kota terpadu Summarecon. Pengembangan kawasan tersebut dimulai dari visi membangun kawasan hunian yang dilengkapi berbagai fasilitas pendukung.
Seiring perkembangan kawasan, Kelapa Gading tidak hanya dikenal sebagai area permukiman. Kawasan tersebut berkembang menjadi salah satu pusat bisnis, perdagangan, kuliner dan gaya hidup di Jakarta Utara.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Bursa Skor Shamal vs Al Ittihad di Liga Champions Asia, Peluang Tim Tamu Kuasai Tanah Arab
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Prediksi Skor Torino vs Roma di Liga Italia: Giallorossi Siap Obrak-abrik Markas Il Toro
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022